Рассказываем, какое пиво самое полезное, а также сколько его можно пить в сутки.

Пиво является очень популярным напитком, однако далеко не каждый вникает в то, какой вред оно может нанести, а также, как его выбирать.

Украино-американский врач Джафарзаде Шейх Эбрагим Аболгасемович рассказал УНИАН, какое пиво лучше - фильтрованное или нефильтрованное, а также сколько его можно пить.

Какое пиво полезнее - темное, светлое или нефильтрованное

В первую очередь мы спросили, какой сорт пива самый полезный для здоровья. По словам врача, считается, что в темных видах пива обычно больше полифенольных соединений и антиоксидантов, которые потенциально могут быть полезными для сердечно-сосудистой системы. А в светлом пиве таких соединений меньше, то есть может быть меньше потенциальной пользы. Но в остальном темные и светлые виды пива похожи.

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В связи с этим вопрос, какое пиво лучше - темное или светлое, остается открытым.

"Нефильтрованное пиво - это часто крафтовый и непастеризованный напиток. Считается, что в нем может оставаться больше таких полезных веществ как клетчатка и содержатся пробиотики. Учитывая это, можно сказать, что такое пиво может нести большую потенциальную пользу для желудочно-кишечного тракта", - добавил Джафарзаде Шейх Эбрагим Аболгасемович.

По его мнению, самым большим минусом непастеризованного нефильтрованного пива является то, что при неправильном хранении в нем может размножиться слишком много пробиотиков, и из-за этого могут возникнуть расстройства в работе желудочно-кишечного тракта.

Какое пиво вреднее - темное или светлое

Как объяснил врач, у темного, светлого и нефильтрованного пива есть общие минусы - высокая калорийность и то, что в них содержится алкоголь. Важно сказать, что пиво можно назвать потенциально полезным продуктом, поскольку в нем есть соединения, которые могут быть полезными для желудка и сердечно-сосудистой системы, но наличие алкоголя перекрывает все возможные плюсы.

"Потенциально возможно, что безалкогольное пиво, в котором останутся антиоксиданты или пробиотики и клетчатка, станет более полезным для организма. Но при этом напиток останется достаточно калорийным, что является минусом", - подчеркнул он.

Сколько пива каждого вида можно выпивать в день

По словам специалиста, за сутки женщинам можно употреблять не более одной стандартной порции алкоголя, для пива 5% - это 350 миллилитров. Разрешенные лимиты для мужчин - не более двух стандартных порций в день, то есть 700 мл.

Стоит обратить внимание, что крафтовое пиво обычно крепче - 7-процентное или 8-процентное. Суточная порция такого пива должна быть меньше - 250-275 мл.

"Четких рекомендаций относительно того, сколько раз можно употреблять пиво в неделю, нет. Но ежедневное употребление даже умеренного количества алкоголя может вызвать негативные последствия для организма, поэтому не рекомендуется", - подытожил Джафарзаде Шейх Эбрагим Аболгасемович.

Таким образом, не так важно, какое пиво лучше. Ключевым остается объем порций и частота употребления этого напитка.

справка Джафарзаде Шейх Эбрагим Аболгасемович Врач семейной медицины Джафарзаде Шейх Эбрагим Аболгасемович работает врачом семейной медицины в американском городе Чикаго в больнице Saint Mary of Nazareth. Родился в Украине и окончил Национальный медицинский университет имени Богомольца.

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