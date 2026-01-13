Специалисты по здоровью объяснили, что полезнее: чай или кофе

Утром многие из нас стоят перед выбором: чай или кофе. Ведь это не только вопрос вкуса, но и заботы о здоровье. Не все знают, что лучше бодрит - кофе или зеленый чай, или травяной на самом деле. Более того - о пользе этих напитков тоже ведутся споры. Но что об этом всём говорят врачи?

Кофе или чай, а также черный или зеленый чай - преимущества каждого напитка

Крупное исследование с участием около полумиллиона человек, длившееся 12 лет, показало, что умеренное употребление и кофе, и чая связано с уменьшением риска смерти.

Интересно, что у людей, которые употребляют кофе, риск снижается при 1-2 чашек в день, а у тех, кто пьет чай - при трех чашках. Сочетание небольшого количества кофе и нескольких чашек чая показало самый низкий риск смерти от болезней сердца и дыхательных путей.

Другой анализ , включавший больше 1,9 миллиона человек, показал, что здоровое употребление чая (примерно 1,5-2 чашки в день) связано с меньшим риском смерти от разных причин, болезней сердца и некоторых видов рака, по сравнению с теми, кто его не пьёт.

Таким образом, вопрос, что полезнее - чай или кофе, не совсем корректен, поскольку эти напитки отвечают за разные стороны вашего здоровья. С другой стороны, можно было бы суммировать, что при исчислении на одну чашку, кофе всё же оказывается более полезен, чем чай.

Зеленый чай сохраняет больше катехинов (мощных антиоксидантов, полезных для обмена веществ), а также витаминов C и группы В, в то время как черный чай богат теафлавинами и теарубигинами (полезны для сердца), но в общем витаминов в нем меньше.

Какой чай лучше - черный или зеленый

Особенно полезным считается зелёный чай. Он помогает бороться с воспалением, улучшает обмен веществ и, как показывают некоторые исследования, снижают уровень плохого холестерина.

Чёрный чай тоже полезен, но более узконаправлен - для сердца и сосудов.

Важно помнить, что чай и кофе - это не вода

Вода нужна организму для поддержания водного баланса, работы почек и обмена веществ. В чае и кофе есть полезные вещества, но также и кофеин, который может действовать как стимулятор. Поэтому врачи не выбирают, что лучше - вода или чай, но советуют пить достаточно воды, а чай и кофе считать дополнением к здоровому питанию.

Впрочем, кофе у некоторых людей может вызывать тревогу, учащённое сердцебиение или бессонницу. Чай, содержащий кофеин, тоже полезен не всем.

Если вам не подходит оба варианта - стоит пить травяные чаи без кофеина, которые помогают расслабиться и улучшают пищеварение.

В итоге, и чай, и кофе могут быть частью здорового образа жизни. Главное - знать меру, учитывать свою чувствительность к кофеину и не забывать о воде, сне и физической активности.

