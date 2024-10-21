Употребление этого фрукта в качестве закуски также может помочь с потерей веса.

Регулярное употребление в пищу ультраобработанных продуктов с высоким содержанием сахара может быть вредным для сердца.

В частности, постоянное употребление таких продуктов связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от сердечно-сосудистых причин, а привычка есть фрукты, когда хочется сладкого, может спасти вам жизнь, пишет Parade.

Почему важно регулярно есть фрукты

Взрослым рекомендуется съедать от 1,5 до 2,5 чашек фруктов в день. Врач-кардиолог Джоэл Кан, утверждает, что ежедневное употребление фруктов приносит пользу всему организму. "Фрукты вкусные и связаны со многими преимуществами, такими как снижение риска сердечных заболеваний, улучшение работы мозга и превосходное сексуальное здоровье", - рассказал он.

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Научные исследования показывают, что многие фрукты (включая виноград, чернику, гранаты, яблоки и авокадо) защищают сердце, помогая предотвращать сердечно-сосудистые заболевания и даже помогая сердцу восстанавливаться после операции. Фрукты помогают снизить кровяное давление, уменьшить окислительный стресс в организме и повысить уровень "хорошего" холестерина.

Что касается здоровья мозга, исследования показывают, что у пожилых людей, которые регулярно едят фрукты, лучше когнитивные функции. Это связано с тем, что антиоксиданты в фруктах помогают увеличить приток крови к мозгу. Утверждение доктора Кана о пользе фруктов для сексуального здоровья также имеет научное подтверждение. Ежедневное употребление яблока связано с улучшением вагинальной смазки.

Лучший вид фруктов для здоровья сердца

Все фрукты полезны для здоровья сердца, но доктор Кан сказал, что есть несколько особенно полезных. "Клубника снижает уровень холестерина и уменьшает риск сердечных заболеваний", - сказал он и добавил, что гранаты еще один особенно полезный фрукт для здоровья сердца. Исследования показывают, что гранаты особенно богаты антиоксидантами и помогают снизить уровень "плохого" холестерина при регулярном употреблении.

Кан при этом добавил, что сам предпочитает яблоки, поскольку они богаты клетчаткой, полезной для кишечника. Существует прямая связь между здоровьем кишечника и здоровьем сердца; диета с высоким содержанием клетчатки связана с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

"Яблоки богаты витамином С, который имеет решающее значение для здоровья сердца и кожи", - сказал специалист. "В них также много кверцетина, который отлично подходит для здоровья артерий и иммунной системы", - добавил кардиолог.

Кан советует съедать яблоко перед приемом пищи, поскольку тогда человек ест меньше "и это выигрышно для питания и контроля веса".

Другой кардиолог Чонси Крэндалл добавил, что кроме яблок, есть еще один фрукт, который он очень любит для здоровья сердца: манго. "Манго - отличный источник магния и калия, оба из которых связаны с понижением артериального давления", - объяснил он.

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