Разбираемся, из чего делают маргарин и вреден ли этот продукт для здоровья.

Маргарин - очень загадочный продукт, о котором есть множество мифов. В некоторых странах маргарин включен в руководства по здоровому питанию, в других имеет репутацию страшного токсина. Мы разобрались, что такое маргарин и на самом ли деле он так вреден.

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Из чего делают маргарин

Маргарин изобрели как недорогой заменитель сливочного масла в начале 20 века, когда ученые научились производить гидрогенизированные, то есть твердые растительные жиры. Благодаря этому стало возможным производство похожего на масло дешевого твердого продукта из растительных масел.

С развитием науки ученые выяснили, что гидрогенизация растительных масел повышает содержание в продукте вредных трансжиров. После обнародования этой информации в большинстве стран продажи маргарина резко упали.

В наше время производители маргарина научились загущать жиры безопасными способами - переэтерификацией и фракционированием. При такой технологии в продукте нет трансжиров. Такой маргарин безопасен для здоровья.

Помимо растительных жиров маргарин также содержит воду, эмульгаторы, ароматизаторы, соль и другие компоненты, которые делают его похожим на масло. Часто маргарин для сходства с маслом подкрашивают желтыми красителями, поскольку его натуральный белый цвет отпугивает покупателей.

Польза и вред маргарина

Даже если вы не покупаете маргарин сами, то скорее всего всё равно постоянно его употребляете, ведь его повсеместно используют на пекарнях и в кондитерском производстве.

Самый безопасный маргарин - мягкий, в котором вообще нет животных жиров. Такой продукт даже полезнее сливочного масла и входит в рекомендации по здоровому питанию. В нем совершенно нет холестерина, которым богаты молочные продукты.

Также в растительном маргарине есть полезные ненасыщенные жирные кислоты, которые помогают в профилактике ожирения и болезней сердца. Масло же состоит из насыщенных жиров, которые повышают риск атеросклероза и инфаркта. Доказано также, что маргарин усваивается организмом лучше, чем масло.

Имеет маргарин и вред. Прежде всего это касается продукта, который произведен по старой технологии гидрогенизации. Такой маргарин содержит опасные для сердца и сосудов трансжиры, которые значительно повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

Однако трансжиры есть и в сливочном масле. Более того, в сливочном продукте их даже больше (7-8%), чем произведенном по современным технологиям маргарине (0,1-2%). Маргарином с низким содержанием трансжиров можно смело заменять масло.

В Украине принят стандарт, по которому содержание трансжиров в маргарине не может превышать 8%, а производители обязаны указывать эту информацию на упаковке. Конечно, некоторые недобросовестные производители могут нарушать эти нормы. С другой стороны, сливочное масло тоже часто подделывают.

С уверенностью можно заявить одно: злоупотребление и маслом, и маргарином одинаково вредно для сердца и фигуры. Оба вида продуктов нужно употреблять как можно реже.

Какой лучше купить маргарин

Для некоторых блюд маргарин предпочтительнее сливочного масла. Особенно это актуально для слоеного теста. С маргарином оно получается более хрустящим и воздушным. Если это не оговорено в рецепте, то маргарином масло лучше не заменять, иначе выпечка растечется и подгорит.

Чтобы выбрать хороший маргарин, не экономьте на покупке. Некоторые его виды могут быть в 4-5 раза дешевле сливочного масла, но их качество, скорее всего, крайне сомнительное. Для выпечки лучше брать растительный продукт, который ненамного дешевле сливочного.

Смотрите на состав продукта. На этикетке должен быть указан процент трансжиров в продукте - чем ниже, тем лучше. Также важна упаковка - желательно чтобы она была фольгированной, а не пергаментной. Тогда продукт не будет впитывать посторонние запахи.

Мягкий маргарин предпочтительнее твердого. В нем гораздо меньше вредных для сердца насыщенных жиров.

После покупки обратите внимание на срез маргарина. На качественном продукте нет капель влаги, а его цвет однотонный и без разводов.

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