Определенные продукты должны быть на столе здорового человека каждый день, отметила эксперт.

Для того, чтобы человек чувствовал себя довольным и эмоционально непоколебимым, он должен каждый день есть молочные, кисломолочные продукты.

Эти продукты способствуют выработке в организме дофамина ("гормон удовольствия") и серотонина ("гормон радости и счастья"), сообщает ТСН со ссылкой на сведения диетолога Анны Белокоз.

"...Один раз в день, например, какой-то молочный, кисломолочный продукт должен быть на столе здорового человека", – отметила эксперт в сюжете.Читайте такжеАмериканские ученые определили, что продолжительный сон способствует похудению

Ранее стало известно, что сливочные сыры полезны для здоровья, поскольку содержит большое количество полезных элементов.

Диетологи предупреждали, что острые сыры могут нанести вред людям, у которых есть определенные болезни – гастрит, язва, гипертония, поэтому их не стоит есть в большом количестве.

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