Без здоровых, функционирующих почек организм не может работать эффективно.
Как отмечает Клиника Кливленда, они поддерживают чистоту крови, помогают выводить отходы из организма и поддерживают баланс внутренних жидкостей, пишет Healthdigest.
Одна из стратегий по улучшению здоровья почек состоит в употреблении в пищу соответствующих продуктов, включая капусту. На самом деле, капуста содержит множество питательных веществ, которые делают ее ценным выбором для защиты почек.
Вы можете не осознавать, но капуста - это больше, чем просто популярный овощ. Данные о питательной ценности, предоставленные Министерством сельского хозяйства США, показывают, что одна чашка рубленой капусты содержит 82,1 грамма воды, 2,22 грамма клетчатки, 35 миллиграммов кальция, 151 миллиграмм калия и 16 миллиграммов натрия. Это довольно солидно для полезной для почек пищи.
Диетолог Джане Грин Хэнд рекомендует капусту в качестве постоянного ингредиента, основываясь на двух ее ключевых питательных веществах. "Чтобы сохранить почки молодыми и здоровыми, рекомендуется не перегружать их натрием. Для пациентов с заболеваниями почек калий и белок также могут перегружать их, поэтому капуста является отличным выбором", - пояснила она.
Хэнд добавила, что есть и другие полезные для почек пищевые бонусы от капусты. "Как вареная, так и сырая, капуста может помочь детоксикации почек, поскольку она богата витамином С, фолиевой кислотой, витамином В6 и клетчаткой", - сказала она.
Единственным недостатком капусты может быть ее пищеварительный эффект. В частности, люди с синдром раздраженного кишечника могут испытывать дискомфорт в желудке, газы и вздутие живота после употребления капусты. Кроме того, капуста может влиять на эффективность некоторых лекарств, включая разжижающие кровь препараты.
Другие новости о пользе капусты
Крестоцветные овощи, которые имеют мягкий вкус и неприятный запах во время приготовления, имеют тенденцию получать плохую репутацию. Однако капуста заслуживает вашего внимания, ведь она имеет много необходимых питательных веществ. Диетологи перечислили их.