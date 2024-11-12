Этот овощ сравнительно недорогой, но польза от него неоценима.

Без здоровых, функционирующих почек организм не может работать эффективно.

Как отмечает Клиника Кливленда, они поддерживают чистоту крови, помогают выводить отходы из организма и поддерживают баланс внутренних жидкостей, пишет Healthdigest.

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Одна из стратегий по улучшению здоровья почек состоит в употреблении в пищу соответствующих продуктов, включая капусту. На самом деле, капуста содержит множество питательных веществ, которые делают ее ценным выбором для защиты почек.

Вы можете не осознавать, но капуста - это больше, чем просто популярный овощ. Данные о питательной ценности, предоставленные Министерством сельского хозяйства США, показывают, что одна чашка рубленой капусты содержит 82,1 грамма воды, 2,22 грамма клетчатки, 35 миллиграммов кальция, 151 миллиграмм калия и 16 миллиграммов натрия. Это довольно солидно для полезной для почек пищи.

Диетолог Джане Грин Хэнд рекомендует капусту в качестве постоянного ингредиента, основываясь на двух ее ключевых питательных веществах. "Чтобы сохранить почки молодыми и здоровыми, рекомендуется не перегружать их натрием. Для пациентов с заболеваниями почек калий и белок также могут перегружать их, поэтому капуста является отличным выбором", - пояснила она.

Хэнд добавила, что есть и другие полезные для почек пищевые бонусы от капусты. "Как вареная, так и сырая, капуста может помочь детоксикации почек, поскольку она богата витамином С, фолиевой кислотой, витамином В6 и клетчаткой", - сказала она.

Единственным недостатком капусты может быть ее пищеварительный эффект. В частности, люди с синдром раздраженного кишечника могут испытывать дискомфорт в желудке, газы и вздутие живота после употребления капусты. Кроме того, капуста может влиять на эффективность некоторых лекарств, включая разжижающие кровь препараты.

Другие новости о пользе капусты

Крестоцветные овощи, которые имеют мягкий вкус и неприятный запах во время приготовления, имеют тенденцию получать плохую репутацию. Однако капуста заслуживает вашего внимания, ведь она имеет много необходимых питательных веществ. Диетологи перечислили их.

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