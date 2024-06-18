Если у автомобилиста есть проблемы с организмом, то, перед тем, как куда-то выехать, нужно узнать, какие лекарства можно принимать за рулем.

В Украине норма содержания алкоголя в крови водителя, которая позволит избежать штрафа в размере 17 тысяч гривень и лишения прав на год, составляет 0,2 промилле. Как оказывается, чтобы "не влететь" на деньги, нужно не просто следить за количеством выпитого алкоголя, а еще и знать, какая еда может спровоцировать выдачу промилле на алкотестере.

УНИАН разобрался, какие продукты могут показать наличие алкоголя в крови, а также выяснил, что за препараты не стоит принимать до того, как сесть за руль и во время поездки.

Стоит отметить, что еда и препараты по-разному влияют на людей, поскольку все зависит от общего состояния организма, например, наличия хронических заболеваний или воспалительных процессов.

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Что нельзя пить за рулем и есть

Некоторые водители могут получить штраф за якобы езду в пьяном виде, хотя не пили ничего алкогольного. Такая ситуация возможна, поскольку на алкотестере промилле могут появиться после того, как человек съел продукты, во время приготовления которых был процесс брожения, говорится в Telegram-канале "Ти ж юрист". Кроме того, неприятности могут возникнуть из-за продуктов, которые имеют алкогольную начинку/пропитку.

Есть и неожиданные продукты, которых стоит опасаться водителям, - в частности, после потребления апельсина на алкотестере может "выскочить" цифра 0,2 промилле, а из-за банана этот показатель может быть еще выше - 0,22.

Также можно увидеть до 0,2 промилле на алкотестере после того, как в рационе оказался бутерброд с черным хлебом, намазанным маслом и "укрытым" сырокопченой колбасой.

Еще стоит опасаться выпечки, обработанной веществами, которые содержат спирт, и алкогольных конфет. Из-за таких лакомств тест на алкоголь может показать в крови до 0,3 промилле.

Что запрещено пить за рулем в Украине

Очень нежелательный продукт для автомобилистов - апельсиновый сок. Из-за такого напитка на экране алкотестера можно увидеть цифру 0,3 промилле.

Вот от каких напитков еще стоит отказаться водителям:

кумыс, йогурт, кефир (на алкотестере может "выскочить" цифра 0,6 промилле алкоголя);

пиво с нулевым градусом (может содержать максимум 0,5% спирта). После потребления такого напитка на алкотестере могут появиться цифры в диапазоне 0,1-04 промилле.

До того, как сесть за руль, не стоит принимать препараты, которые содержат спирт, - различные настойки, и даже прыскать горло спреями. Если проигнорировать запрет, на табло алкотестера можно увидеть даже 0,5 промилле.

Какие лекарства нельзя принимать за рулем в Украине

По сведениям фармацевтов, автомобилистам противопоказаны снотворные, наркотические и психотропные препараты. Кроме того, стоит воздержаться от антигистаминных (противоаллергических) лекарств, поскольку почти все они угнетают центральную нервную систему и провоцируют сонливость.

Еще не стоит потреблять до и во время поездки на машине успокоительные, антидепрессанты, психостимуляторы (например, "Корвалол", "Валидол").

Почему "Валидол" за рулем нельзя пить

В этом препарате содержатся ментол и мята, которые сами по себе имеют успокаивающее действие. Такое лекарство не нужно пить автомобилистам, поскольку в связи с его успокаивающим действием угнетается центральная нервная система, человек становится очень расслабленным и менее внимательным во время движения.

"Валидол" выводится из организма через час или два, после этого можно садиться за руль.

Какие обезболивающие можно за рулем

С приемом обезболивающих препаратов до и во время поездки на машине ситуация неоднозначная, поскольку есть такие лекарства, которые нарушают работу центральной нервной системы, но существуют и те, что такой эффект не провоцируют.

Например, "Ибупрофен" в минимальной дозе - 200 миллиграмм, не повлечет негативных последствий, а поэтому после его потребления можно сесть за руль.

Почему нельзя пить "Терафлю" за рулем

Фармацевты отмечают, что почти во всех порошках, которые помогают бороться с симптомами простуды, содержится фенирамин, а он имеет противоаллергическое действие и провоцирует сонливость.

Можно ли пить "Парацетамол" за рулем

Прием "Парацетамола" до или во время поездки зависит от того, в каком состоянии находится человек. По сведениям экспертов, это лекарство не должно навредить людям с сильной иммунной системой. Тем, у кого иммунитет слабенький, от приема препарата лучше отказаться, поскольку в дороге может клонить в сон.

Ранее УНИАН выяснил, как поднять иммунитет без лекарств. Диетолог Наталья Суслова сообщила, что для улучшения работы имунной системы, в частности, нельзя пренебрегать углеводами. Эксперт посоветовала пополнить рацион цельнозерновыми кашами, сухофруктами, ягодами или разными овощами.

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