Узнайте, как укрепить иммунитет весной с помощью обычных продуктов.

В конце зимы организм каждого человека нуждается в витаминах. Ведь лето давно прошло, а новый пик фруктов и овощей еще не скоро. Из-за этого люди начинают чаще болеть. УНИАН выяснил, чем поднять иммунитет быстро и безопасно, а от чего нужно отказаться, чтобы не ухудшить свой организм.

Как поднять иммунитет быстро с помощью еды

Диетолог Наталья Суслова говорит, что для поддержания иммунной системы нужно питаться сбалансировано. Белки, жиры и углеводы должны лежать на одной тарелке. В питании обязательно должен быть полноценный белок. Ведь иммунная система образует антитела, обладающие белковой природой.

Специалист говорит, что не стоит пренебрегать углеводами. Ведь они дают вам энергию на весь день и помогают лучше работать иммунной системе:

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Нельзя себя ограничивать в углеводах. Это могут быть сухофрукты, ягоды, цельнозерновые каши, корнеплоды, разнообразные овощи. Любой формат углеводов, а особенно микс - необходим.

Жиры также являются важной составляющей питания любого человека. Но диетолог отмечает - для того чтобы иммунитет был в норме, нужно употреблять именно полезные жиры: "Это может быть жирная рыба: сельдь, скумбрия. Это орехи, авокадо, оливковое масло, сливочное масло, семена конопли, льна, яйца. Жиры важны, ведь они становятся такими себе почтальонами для иммунной системы, чтобы она научилась правильно распознавать вирусы и бактерии и не искажала эту встречу".

Что больше всего снижает иммунитет - 2 главных табу

Каждому человеку важно знать, что может ослабить иммунитет - оказалось, что в списке запрещенных продуктов оказались два варианта еды, которая нравится очень многим украинцам. По словам эксперта, для улучшения иммунной системы следует отказаться от употребления от жирной и готовой продукции. Ведь ее состав часто неизвестен и это может отрицательно повлиять на ваш организм:

Фастфуды, жареное, продукты, содержащие трансжиры, полуфабрикаты, спреды, маргарины. Когда мы готовим, то понимаем, что, например, в блинах не должно быть маргарина. Мы можем любой полезный продукт сделать не полезным и наоборот. Возьмите картофель, его можно сделать фри, а можно запечь в кожуре с оливковым маслом. Благодаря способу приготовления мы делаем продукт или полезным, даже лечебным, или вредным.

Также она добавила, что угнетает иммунную систему привычка, которая признана вредной - курение, так что, лучше отказаться от алкоголя и сигарет.

Как поднять иммунитет в домашних условиях еще

Специалист также объясняет, что не только пища влияет на хороший иммунитет. Одним из ключевых факторов является также и сон:

Сон закладывает нам стиль жизни еще в ночное время. Сон программирует наш организм на тот лад, который будет диктовать организму как работать, как жить, как выдержать стрессовую ситуацию или встретить вирусы и бактерии на своем пути. Если вы игнорируете сон, то любые другие ваши действия по здоровью будут абсолютно бесполезными. Потому что сон является сильным иммуномодулятором. Любая работа с иммунной системой должна строиться с выравниванием уровня сна.

По ее словам, здоровый сон у человека должен длиться в среднем 7-8 часов в сутки. Минимальное количество сна для нормального функционирования организма - 6 часов. Так что, если вы не знаете, как укрепить иммунитет, старайтесь высыпаться регулярно.

В то же время, специалист призывает не спать более 10 часов в сутки. Это ведь так же может повредить вашему организму, как и недосыпание. "Если вы в будние дни не спите достаточно и планируете эти часы доспать на выходных, то это правило тоже не работает. Максимум в выходной день - это на час больше поспать", – говорит Наталья Суслова.

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