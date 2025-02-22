Они могут вызвать проблемы с сердцем, пищевое отравление и многое другое.

С возрастом должен меняться не только способ жизни, привычки но и рацион, который все больше влияет на самочувствие пожилых.

Если вы все еще не скорректировали его, это, по словам экспертов, может быть большой ошибкой, пишет Bestlifeonline.

"С возрастом организм меняется, обмен веществ и поддержка мышечной массы, регуляция сахара в крови и контроль воспаления становятся важнее, чем простое сокращение калорий. Вдумчивый выбор диеты может помочь сохранить силу, энергию и общее состояние здоровья", - сказала врач Мелани Мерфи-Рихтер.

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Какие продукты врачи рекомендуют избегать людям старше 65 лет

1. Обработанные продукты

Особенно следует избегать обработанного мяса, если вам больше 65 лет. Врач Федерика Амати отметила, что ультраобработанные продукты, такие как упакованное печенье, сладкие хлопья и подслащенные сахаром напитки, составляют около 50% потребления добавленного сахара.

"Эти нездоровые продукты, как правило, содержат мало клетчатки, много добавленного сахара и вредных жиров, все это может способствовать воспалению, нарушению обмена веществ и плохому здоровью кишечника", - сказала она. "Это особенно касается людей старше 65 лет, поскольку старение естественным образом связано с повышенным воспалением и более высоким риском таких состояний, как сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2 типа и снижение когнитивных способностей", - объяснила она.

Обработанное мясо - сосиски, хот-доги и мясные деликатесы, и это лишь некоторые из них - также содержит много нитратов, "которые могут увеличить риск сердечных заболеваний, высокого кровяного давления и других проблем со здоровьем с возрастом", сказал хирург Элиас Ортис. Он объяснил, что поскольку "метаболизм замедляется, организму сложнее перерабатывать эту тяжелую, соленую пищу".

2. Грейпфрут

Людям старше 65 лет стоит учитывать, что грейпфрут или грейпфрутовый сок может взаимодействовать с принимаемыми ими лекарствами. И в некоторых случаях такое взаимодействие может вызвать потенциально опасные для жизни побочные эффекты.

"Например, грейпфрут не следует употреблять тем, кто принимает статины для снижения уровня холестерина, антикоагулянты, разжижающие кровь, и некоторые антигистаминные препараты", - объяснила диетолог Конни Элик. "Употребление грейпфрута может повысить уровень этих лекарств в крови до опасного уровня, что может привести к вредным последствиям, включая повышенный риск кровотечения", - отметила она.

3. Жареные продукты

Жареные продукты вредны для здоровья независимо от возраста, но они могут нанести еще больший вред после 65 лет.

"Жареные во фритюре продукты содержат нездоровые трансжиры и избыточные калории, что приводит к набору веса, высокому уровню холестерина и усилению воспаления", - рассказала врач Дженнифер Хабаши.

Она объяснила, что поскольку обмен веществ естественным образом замедляется с возрастом, частое употребление этих продуктов может ускорить развитие хронических заболеваний, таких как диабет, болезни сердца и боли в суставах.

4. Консервированные супы

Консервированные супы являются одними из главных виновников, когда речь идет о чрезмерном потреблении натрия. "Многие консервированные супы содержат много натрия и консервантов, что может привести к задержке жидкости и повышению артериального давления", - объяснила диетолог-кардиолог Мишель Рутенштейн. "Для пожилых людей это представляет особую проблему, поскольку их почки часто становятся менее эффективными в переработке избыточного натрия, что может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и дисфункции почек", - отметила она.

Обработанное мясо, замороженные блюда и очень соленые закуски — еще несколько нарушителей пищевого поведения с содержанием натрия.

5. Рафинированные углеводы

Рафинированные углеводы - это те, которые были обработаны для удаления клетчатки. Этот процесс также удаляет основные питательные вещества, которые затем часто добавляются обратно производителем. Примерами рафинированных углеводов являются белый хлеб, белый рис, белые макароны, выпечка и многие злаки.

"Рафинированные зерна быстро повышают уровень сахара в крови и не содержат клетчатки, которая необходима для пищеварения и контроля сахара в крови. С возрастом чувствительность к инсулину имеет тенденцию к снижению, что увеличивает риск диабета и снижения когнитивных способностей", - отметила Хабаши.

Она рекомендует заменить эти продукты на цельные зерна, такие как киноа, коричневый рис и цельнозерновой хлеб.

6. Непастеризованные молочные продукты

Есть две причины избегать непастеризованных молочных продуктов, если вам больше 65 лет. Во-первых, может быть трудно переваривать молочные продукты, поскольку "многие пожилые люди испытывают снижение выработки лактазы. Тем, кто замечает дискомфорт в пищеварении, лучше переносятся ферментированные молочные продукты или растительные источники кальция, такие как листовая зелень, орехи и семена", - сказала Мерфи Рихтер.

Но употребление любых сырых продуктов — мягких сыров, сырых яиц, непастеризованного молока и сырых морепродуктов — может представлять проблему, добавляет Элик.

"С возрастом наша иммунная система становится более уязвимой к пищевым заболеваниям. Вместо этого выбирайте твердые сыры, тщательно приготовленные яйца и морепродукты. Всегда выбирайте пастеризованное молоко для безопасности", - объяснила она.

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