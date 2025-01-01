Доктор объяснил, почему в рацион стоит добавить свекольный сок, особенно на период праздников и застолья.

Печень человека работает круглосуточно. Она выполняет множество важнейших функций организма, особенно это касается детоксикации крови и очистки организма от отходов. Тем не менее, этому органу нужна помощь человека — к примеру, чтобы поддерживать работу печени на оптимальном уровне, стоит начать пить недооцененный сок, о котором никто просто так и не вспомнит, пишет HealthDigest.

Речь идет о свекольном соке, который многие люди просто обходят стороной, предпочитая сладкие варианты. Согласно исследованию 2019 года, проведенному компанией VeggieTracker (через Fox News), этот овощ попал в число наименее популярных овощей в США. Однако даже если вы никогда не любили свеклу, вам стоит пересмотреть свои отношения со свекольным соком во благо своей печени.

Доктор Крис Мор, который является консультантом по фитнесу и питанию в BarBend, заявляет, что свекла содержит антиоксидант бетаин, который, как было показано в исследованиях на животных, полезен для печени.

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Бетаин, по его словам, может уменьшить жировые отложения в печени, тем самым предотвращая или снижая риск развития заболеваний этого органа. При этом доктор отмечает, что исследования влияния бетаина на печень на людях не были столь же убедительными, как на животных.

"Некоторые из них [исследований] предполагают связь между бетаином и снижением уровня ферментов печени. Например, в 2022 году было проведено исследование влияния бетаина на печень на мышах. Результаты исследования, опубликованные в журнале Foods, показали, что ежедневная концентрация бетаина в 1% увеличивала окисление жиров в печени мышей, а также повышала общую эффективность процессов в печени", - отметил Мор.

А в исследовании 2023 года, в котором рассматривали бетаин в качестве средства для снижения жировой болезни печени у людей (по материалам журнала Frontiers in Nutrition), были получены не менее позитивные результаты.

В составе средиземноморской диеты или при самостоятельном приеме свеклы, ежедневный прием 250 миллиграмм бетаина способен улучшить состояние печени уже через 12 недель. В частности сообщается, что уровень "плохого" холестерина ЛПНП снизился, а уровень "хорошего" холестерина ЛПВП повысился одновременно с приемом бетаина.

В среднем на грамм свеклы приходится от 750 до 1 290 микрограммов бетаина, что ставит этот овощ в ряд фруктов и овощей с самым высоким содержанием этого антиоксиданта. По словам доктора, свекольный сок может позволить вам получить более биодоступную форму бетаина, чем при употреблении сырой или вареной свеклы. К тому же сок делает такие питательные вещества более быстро усваиваемыми.

Его утверждение подтверждается обзором, опубликованным в 2021 году в журнале Nutrients.

При употреблении свекольного сока вы также получаете витамины и минералы в дополнение к другим антиоксидантам. Все они могут укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы. Однако доктор Мор предупреждает, что его нужно пить в умеренных количествах, если ваш организм склонен к образованию камней в почках.

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