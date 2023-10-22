Что не рекомендуется делать после увеличения губ для быстрой и безболезненной реабилитации - читайте в материале.

Современная косметология предоставляет широкий спектр услуг. Сейчас можно изменить любую часть своего тела - даже губы. Однако, такая процедура требует качественной реабилитации. Разбираемся, что нельзя делать после увеличения губ.

Первые дни после процедуры: как пить воду после увеличения губ и можно ли горячее

Первый вопрос, который беспокоит всех девушек - это отечность. Сколько держится отек после увеличения губ, сказать сложно - в среднем, этот период длится 3-7 дней. Первые 2-3 дня он будет максимальным, а затем постепенно начнет спадать, пока губы не приобретут естественный вид.

Во время реабилитации необходимо потреблять много жидкости, хотя это может быть болезненно. Трубочка (пластиковая, бумажная или стеклянная) может стать решением проблемы, как пить воду после увеличения губ. Она должна быть комнатной температуры.

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Если вас беспокоит, сколько нельзя пить горячее после увеличения губ, то можем вас утешить - этот запрет длится около суток. Также это касается и того, почему нельзя в сауну после увеличения губ.

Алкогольные напитки также не стоит пить в это время. Если с горячим все понятно, то почему нельзя пить алкоголь после увеличения губ? Он разрушает гиалуроновую кислоту, которую используют для этой косметической процедуры. Также он приводит к обезвоживанию кожи - результатом этого будут трещинки и шелушения.

Стоит ли улыбаться и можно ли целоваться после увеличения губ

Можно, но не сразу. Запомните, сколько нельзя целоваться после увеличения губ - подождать с этим стоит около 3-4 дней. Кроме болезненности, это занятие грозит смещением филлеров, инфекцией и более долгой реабилитацией.

А что будет если улыбаться после увеличения губ? Косметологи говорят, то улыбки и смех позволительны. Просто постарайтесь не смыкать при этом губы, чтобы не разминать препарат.

Можно ли заниматься спортом после увеличения губ или курить

Строгий запрет относится и к вредным, и к полезным привычкам. Активная нагрузка усилит кровоток, что может привести к миграции филлеров. В идеале рекомендуют сделать паузу на неделю и не ходить в спортзал.

Почему нельзя курить после увеличения губ - замедление лимфотока, отечность и сильная боль являются причиной такой рекомендации. Прислушайтесь к ней, если не хотите продлить период реабилитации.

Ранее мы рассказывали, почему трескаются губы и что с этим делать.

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