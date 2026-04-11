С чем пить кофе, чтобы было полезнее для сердца: назван неожиданный ингредиент

Один из самых удивительных пищевых трендов последних лет – кофе с оливковым маслом, известный под названием олеато. И хотя на первый взгляд это сочетание странное, даже отталкивающее, тем не менее все больше людей выбирают этот напиток из-за его пользы для здоровья, пишет Interia.zdrowie.

Что такое олеато

Олеато – это просто кофе (обычно эспрессо или латте), в который добавили небольшое количество оливкового масла первого отжима. При этом, как отмечается, качество масла имеет решающее значение: оно должно быть нерафинированным, холодного отжима и богатым антиоксидантами.

"Кофе, приготовленный таким образом, сочетает стимулирующий эффект кофеина со свойствами полезных жиров. Хотя это сочетание может показаться непривлекательным на первый взгляд, стоит знать, сколько ценных ингредиентов содержит этот напиток", – говорится в материале.

Почему стоит пить кофе с оливковым маслом

Издание назвало несколько преимуществ для здоровья от сочетания кофе с оливковым маслом:

поддержка сердца – оливковое масло содержит мононенасыщенные жирные кислоты, которые помогают поддерживать нормальный уровень холестерина;

противовоспалительный эффект – наличие полифенолов может помочь организму бороться с воспалением;

лучшая концентрация – кофеин стимулирует нервную систему, а жиры могут стабилизировать уровень энергии;

ощущение сытости – добавление жира делает кофе более сытным и ограничивает перекусы.

Витамины и минералы в олеато

Хотя в самом кофе мало питательных веществ, добавление оливкового масла значительно повышает пищевую ценность напитка. Он содержит:

витамин Е – сильный антиоксидант, защищающий клетки;

витамин К – способствует свертыванию крови;

полифенолы – соединения с антиоксидантными свойствами;

небольшое количество калия и железа.

Отмечается, что благодаря этому олеато может быть ценнее классического черного кофе.

Кому стоит пить кофе с оливковым маслом

Олеато может быть хорошим выбором для людей с активным образом жизни, которым нужна стабильная энергия, для тех, кто придерживается низкоуглеводных или кетогенных диет, а также для тех, кто хочет ограничить перекусы между приемами пищи.

Какой эффект от употребления олеато

Регулярное употребление олеато может способствовать концентрации и умственной деятельности, ускорять метаболизм и помогать контролировать аппетит, говорится в статье. Кроме того, оливковое масло в его составе поддерживает кровеносную систему и защищает клетки организма от окислительного стресса.

Однако, предупреждает издание, это не чудодейственный напиток, а один из многих элементов сбалансированного питания.

Как приготовить олеато дома

Приготовление кофе с оливковым маслом очень простое и не требует специального оборудования. Просто заварите свой любимый кофе и добавьте в него чайную ложку оливкового масла первого отжима. Для лучшего вкуса можно добавить корицу или небольшое количество меда.

Кому не следует пить олеато

Не все хорошо переносят кофе с добавлением жира, поэтому такой напиток не рекомендуется людям с чувствительной пищеварительной системой, пациентам с заболеваниями печени или поджелудочной железы, людям, страдающим гастроэзофагеальным рефлюксом. У некоторых олеато может вызвать слабительный эффект, особенно в первые дни употребления, пишет издание.

Ранее УНИАН рассказывал, как подделывают кофе известных брендов. Отмечалось, что в интернете часто предлагают поддельный продукт. Чтобы изготовить такую "кофе" и при этом сократить расходы, настоящие зерна заменяют соей, которая бывает разных форм – от муки до экстрактов и жареных зерен, из-за чего обнаружить разницу без профессионального тестирования практически невозможно.

