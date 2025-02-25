Она очень распространенная и, наверняка, найдется на каждой кухне.

Согласно новому исследованию, корица может играть важную роль в регулировании уровня глюкозы в крови. Однако есть некоторые условия.

В своей работе ученые проанализировали несколько исследований о пользе корицы и пришли к выводу, что она может "значительно" снизить уровень сахара в крови натощак, пишет Parade. Ученые определили корицу как "полезное средство" для лечения диабета из-за ее способности улучшать метаболическое здоровье и регулировать уровень глюкозы в крови и липидный профиль, особенно у людей с диабетом 2 типа и синдромом поликистозных яичников.

Также есть данные о том, что эта специя является средством лечения таких состояний, как гипергликемия и диабет 2 типа, гипертония и высокий уровень холестерина.

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Все это сопровождается довольно серьезной оговоркой: корица может вызывать довольно неприятные и потенциально опасные побочные эффекты.

Во-первых, известно, что корица отрицательно влияет на функцию тромбоцитов (или кровотечение), что вызывает нарушения в менструальных циклах у женщин, заставляя их наступать раньше, длиться дольше и быть намного более обильными. Корица также содержит кумарин, который является натуральным соединением, действующим как разжижитель крови.

Это может иметь широкий спектр побочных эффектов и, как отметили исследователи, представляет значительный риск для любого, кто проходит антикоагулянтную и/или антиагрегантную (или свертывающую) терапию для тромбов.

Исследователи даже отметили, что в их "клиническом опыте ежедневное употребление корицы может привести к носовым кровотечениям".

Другие новости о пользе специй

Травы и специи являются источниками питательных веществ, приносящих целый ряд преимуществ для здоровья. Одно из исследований показало, что они могут помочь снизить потребление натрия за счет повышения присущей еде солености.

"Эксперименты с различными комбинациями трав или специй - отличный способ уменьшить добавление соли в рацион без ущерба для вкуса", - сказала диетолог Аннетт Снайдер. А второй диетолог Тами Бест добавила, что многие травы и специи содержат соединения, действующие как лекарства.

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