Рассказываем, что сжигает жир на животе и помогает худеть.

Многим людям не нравится их текущий вес, однако избавиться от лишних килограммов не так уж и просто. Это предполагает еженедельные тренировки и переход на продукты для похудения.

Издание Eat This узнало у сертифицированного диетолога-нутрициолога Тары Коллингвуд, какие продукты сжигают жир на животе и боках. Она рассказала, что стоит кушать, чтоб побороть висцеральный жир.

"Хотя эти продукты являются мощными инструментами, ни одна еда не работает сама по себе. Уменьшение висцерального жира за 30 дней лучше всего достигается с помощью комплексного подхода: поддержания умеренного дефицита калорий, выбора продуктов с высоким содержанием клетчатки и белка, замены рафинированных зерновых и добавленного сахара, а также включения регулярной физической активности (особенно сочетания аэробных упражнений и силовых тренировок)", - сказала Коллингвуд.

Какие продукты очень быстро сжигают жир

Она назвала восемь продуктов, которые помогут избавиться от лишних килограммов.

Овсянка

По словам диетолога, этот продукт является отличным источником растворимой клетчатки, которая способствует ощущению сытости, замедляет пищеварение и помогает стабилизировать уровень сахара в крови.

Растворимую клетчатку связывают с уменьшением накопления висцерального жира.

Фасоль и бобовые (нут, чечевица)

Они также являются источником клетчатки и растительного белка. Такое сочетание дает насыщение, помогает контролировать потребление калорий и аппетит.

"Исследования связывают частое употребление фасоли с уменьшением окружности талии", - говорит Коллингвуд.

Ягоды

Лучше всего в сжигании жира помогают черника, ежевика и малина. Они богаты клетчаткой и антиоксидантами (полифенолами/антоцианами). Эти соединения помогают организму бороться с воспалением и могут повышать чувствительность к инсулину. Это критически важно для снижения уровня висцерального жира. Кроме того, ягоды утоляют тягу к сладкому благодаря натуральным сахарам.

Лосось или другая жирная рыба

Эта рыба, по словам диетолога, содержит высококачественный постный белок и богата омега-3 жирными кислотами (ДГК и ЭПК), которые обладают противовоспалительным действием. Согласно исследованиям, они воздействуют на жировые отложения и регулируют метаболизм.

Греческий йогурт

Это продукт с низким содержанием жира является прекрасным источником пробиотиков и белка.

"Высокое содержание белка способствует насыщению и поддерживает мышцы, что, в свою очередь, ускоряет метаболизм. Пробиотики (живые культуры) способствуют здоровому кишечному микробиому, что связано с более эффективной регуляцией веса и уменьшением количества жира в области живота", - объяснила она.

Авокадо

Его Коллингвуд советует включить в рацион из-за клетчатки и мононенасыщенных полезных жиров. Заменив насыщенные и трансжиры на авокадо, можно уменьшить количество висцерального жира. Также же этот продукт полезен для сердца и помогает контролировать потребление калорий.

Листовая зелень

По мнению диетолога, больше всего похудению способствуют руккола, шпинат и капуста кейл. У них крайне низкая калорийность, но при этом богатое содержание витаминов, минералов (магний, медь) и клетчатки.

Зелень добавляет объема блюдам, что способствует насыщению без значительного увеличения калорийности, поддерживая общий дефицит калорий.

Орехи и семена

Коллингвуд выделила семена чиа, миндаль и грецкие орехи.

"Обеспечивайте сбалансированное сочетание полезных жиров, белков и клетчатки. Регулярное, умеренное потребление орехов помогает контролировать аппетит и поддерживать стабильный уровень сахара в крови, что крайне важно для устойчивого снижения веса", - говорит диетолог.

Стоит запомнить, что нужно кушать, чтобы похудеть в животе. В сочетании с легкими тренировками изменение питания поможет убрать лишние сантиметры с талии. К тому же эти восемь продуктов очень полезны для организма.

