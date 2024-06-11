Специалисты дали семь нехитрых советов, которые помогут держать под контролем объем талии.

Есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы поддерживать свое тело в отличной форме на протяжении многих лет, даже если вам за 40.

По словам доктора Майкла О. МакКинни, ключевыми являются такие простые шаги, как расстановка приоритетов в питании, употребление достаточного количества жидкости, регулярные физические упражнения, пишет She Finds.

1. Отдавайте предпочтение цельным продуктам

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Они богаты питательными веществами и при этом естественно низкокалорийны. "Сосредоточьтесь на цельных продуктах, таких как фрукты, овощи, нежирные белки, цельнозерновые продукты и полезные жиры", - посоветовал специалист. Эти богатые питательными веществами варианты не только поддерживают общее состояние здоровья, но и помогают контролировать вес.

2. Контрольные порции

Поскольку скорость метаболизма естественным образом снижается с возрастом, контроль порций становится первостепенным. МакКинни предложил использование тарелок меньшего размера, измерение порций чашками или ложками и соблюдение рекомендуемых размеров порций. "Учитывайте рекомендуемые размеры порций, чтобы не переедать", - сказал он.

3. Регулярно занимайтесь спортом

Чтобы бороться с жиром на животе МакКинни рекомендует включить комплексный режим тренировок, включающий как сердечно-сосудистую деятельность, так и силовые тренировки. "Аэробика сжигает калории быстрее, одновременно улучшая здоровье сердца, тогда как поднятие тяжестей увеличивает мышечную массу", - объяснил он. Повышая обмен веществ, регулярные физические упражнения играют решающую роль в контроле веса после 40 лет.

4. Управляйте стрессом

Хронический стресс может способствовать гормональному дисбалансу, что приводит к накоплению жира на животе. МакКинни выступает за такие методы управления стрессом, как медитация, йога, глубокое дыхание и расслабляющие хобби. "Управление стрессом имеет важное значение для гормонального баланса, поскольку уровень кортизола может повышаться и способствовать накоплению жира на животе", - объяснил он.

5. Отдавайте предпочтение сну

Достаточный сон жизненно важен для регулирования гормонов голода и предотвращения увеличения веса, особенно в области живота. МакКинни подчеркивает важность полноценного сна: "Недостаток сна может нарушить выработку гормонов голода, что приведет к усилению аппетита и тяге к высококалорийной пище". Уделяя приоритетное внимание гигиене сна, люди могут лучше контролировать вес и общее состояние здоровья.

6. Избегайте обезвоживания

Невозможно переоценить важность достаточного увлажнения. МакКинни подчеркнул роль гидратации в поддержании обмена веществ и контроле аппетита. "Часто пейте воду, чтобы избежать обезвоживания в течение дня", - посоветовал он. Достаточная гидратация не только поддерживает пищеварение, но и помогает контролировать вес, контролируя аппетит и поддерживая метаболические функции.

7. Регулярные медицинские осмотры

МакКинни отметил, что регулярные медицинские осмотры имеют решающее значение для людей в возрасте 40 лет и старше. Мониторинг жизненно важных показателей, таких как уровень сахара и холестерина в крови, может помочь выявить потенциальные риски для здоровья и предотвратить увеличение веса, связанное с заболеваниями.

Таким образом, делая упор на питание, физические упражнения, методы снижения стресса и изменения образа жизни, вы можете предпринять активные шаги для достижения долгосрочного контроля веса и жизнеспособности.

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