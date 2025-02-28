Если он вам нравится, то есть болгарский перец каждый день безопасно.

Болгарский перец обладает множеством полезных для здоровья свойств и содержит такие питательные вещества, как витамин С и другие антиоксиданты.

1. Улучшает здоровье глаз

Болгарский перец богат витамином С, антиоксидантом, важным для здоровья глаз. Антиоксиданты могут помочь предотвратить или отсрочить проблемы с глазами, такие как возрастная дегенерация желтого пятна и катаракта.

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Красный болгарский перец также богат витамином А, который помогает сетчатке преобразовывать свет в изображения. Витамин А также помогает глазам оставаться влажными и может помочь предотвратить сухость.

А оранжевый болгарский перец содержит много лютеина и зеаксантина, каротиноидов, которые также необходимы для здоровья глаз.

2. Предотвращает анемию

Железодефицитная анемия возникает, когда в эритроцитах недостаточно железа. Человек получает железо с пищей, так как организм его не вырабатывает. Болгарский перец обеспечивает некоторое количество железа, но также богат витамином С, который помогает организму усваивать железо. Имейте в виду, что перец теряет некоторое количество витамина С во время приготовления.

3. Уменьшает воспаление

Антиоксиданты болгарского перца могут помочь уменьшить воспаление, отличительный признак артрита. Витамин С защищает клетки от повреждения и сохраняет кости, включая суставы.

4. Помогает контролировать вес

Вы получаете большую часть необходимой энергии из пищевых углеводов. Средний сырой зеленый болгарский перец содержит около 5,5 г углеводов, тогда как красный перец содержит около 7,2 г. Около 77–79 % калорий в болгарском перце составляют углеводы.

Поскольку болгарский перец не подвергается сильной обработке и содержит большое количество клетчатки, у него низкий гликемический индекс (ГИ), показатель того, насколько быстро пища повышает уровень глюкозы в крови. Продукты с низким ГИ, такие как перец, полезны для сердца.

Употребление углеводов из фруктов и овощей может помочь контролировать вес и уровень сахара в крови. Это делает болгарский перец хорошим выбором для людей с диабетом.

5. Обеспечивает организм необходимыми питательными веществами

Зеленый перец богат витаминами группы В и обеспечивает приличное количество меди, витамина К и марганца.

Красный перец богат витамином A и несколькими витаминами группы B, включая B6 (пиридоксин) и B9 (фолат). Он также содержит много марганца и витаминов E и K.

6. Защищает от свободных радикалов

Витамин C действует как антиоксидант. А болгарский перец богат фитохимическими веществами, включая фенольные, флавоноидные и каротиноиды, обладающими мощными антиоксидантными свойствами. Антиоксиданты помогают защитить от свободных радикалов, которые повреждают ДНК.

Болгарский перец также богат аминокислотами, необходимыми для расщепления пищи, восстановления тканей и роста.

Кому нельзя есть болгарский перец

Если он вам нравится, то есть болгарский перец каждый день безопасно. Умеренное употребление болгарского перца не должно вызывать побочных эффектов, но у некоторых людей он может вызывать аллергию.

Аллергия на болгарский перец чаще вызывает респираторные симптомы, чем симптомы со стороны полости рта или кожи. К ним относятся риноконъюнктивит (заложенность носа, чихание, кашель) и головная боль. Аллергия на болгарский перец часто связана с синдромом сельдерея-березы-полыни-специй.

Вам также следует избегать болгарского перца, если у вас непереносимость или аллергия на пасленовые.

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