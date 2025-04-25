Влияние добавленного сахара в продукты распространяется на весь организм.

Многие люди склонны демонизировать употребление сахара. В то же время, проблемой является не тот, который содержится в продуктах изначально, а добавленный в процессе производства или готовки.

Так, сахар в яблоке или молоке не способен навредить как тот, который добавили в упаковку сока или чашку чая. Ранее мы рассказывали, что влияет на увеличение сахара в крови.

На сайте Всемирной организации здравоохранения рекомендуется уменьшить добавочный сахар на 5-10%. Если взять за основу суточный рацион на две тысячи калорий, то речь идет о 6-12 ч.л.

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Такого же мнения придерживаются в Центре по контролю и профилактике заболеваний США, и в британской Национальной службе здравоохранения. Последняя причем советует употреблять менее 30 граммов сахара в сутки.

Как изменится ваш организм, если отказаться от сахара

Как известно, из-за сахара может возникать кариес на зубах. Так, он питает бактерии в ротовой полости, а те своей кислотой разрушают поверхность зубов. Снизив потребление сладкого, вы сможете уменьшить эти риски и реже ходить к стоматологу.

Кроме того, вы сможете похудеть. Ученые проанализировали 73 разных исследования и пришли к выводу, что если регулярно потреблять сладкие напитки, можно не только набрать вес, но и накопить жир на внутренних органах.

Простое снижение количества сахара без подсчета калорий, как показал метаанализ, поможет скинуть около 800 г.

Главная проблема сладких напитков в том, что они не насыщают, в результате человек может значительно увеличить суточное потребление калорий.

По данным ВОЗ, добавленный сахар плохо влияет на уровень жиров в плазме крови и на давление. Все это повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Всего один стакан газировки в день увеличивает риск появления коронарной болезни сердца на 17%. По мнению ученых, которые делали большой метаанализ, лучше ограничить прием сладких напитков до одной чашки в неделю.

Кроме того, существует исследование, в котором предполагается, что сахар способен ускорить старение кожи. Фруктоза и глюкоза соединяются с эластаном и коллагеном, которые нужны нашей коже, и мешают им восстанавливаться. Из-за этого кожа теряет плотность и упругость.

Что будет если полностью отказаться от сахара на две недели или месяц? Сначала может быть сложно - ухудшится концентрация и настроение. Однако постепенно тяга к сладкому начнет пропадать и ситуация пойдет на улучшение. Вы почувствуете прилив энергии, поскольку уровень сахара в крови будет стабильным.

У вас снизится вес, улучшится контроль над аппетитом и общее самочувствие.

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