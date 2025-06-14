Их регулярное употребление принесет огромную пользу как сердцу, так и сосудам.

Летние фрукты и овощи богаты витаминами, минералами и клетчаткой, которые помогают снизить артериальное давление и поддержать здоровье сердца.

Как выбирать летние продукты

"Выбирайте местные продукты. Они, как правило, свежее, содержат больше питательных веществ и более доступны по цене в сезон", - посоветовала диетолог Шерри Грей, пишет Verywell.

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7 фруктов и овощей, которые помогут поддержать сердце летом

1. Помидоры

Они богаты полезными для сердца питательными веществами, такими как калий, витамин С и фолиевая кислота, которые могут помочь снизить уровень гомоцистеина - фактор риска сердечных заболеваний.

2. Черника

Эта ягода богата антоцианами, антиоксидантами, которые могут бороться с окислительным стрессом и воспалением - двумя факторами риска сердечных заболеваний.

Регулярное употребление черники связано с более низким уровнем холестерина. Высокое содержание клетчатки также помогает контролировать холестерин и поддерживает общее здоровье сердца.

3. Персики

Это богатые питательными веществами летние фрукты, в которых содержится калий, витамин С, клетчатка и бета-каротин. Эти питательные вещества могут помочь снизить артериальное давление, улучшить уровень холестерина и уменьшить риск сердечных заболеваний. После преобразования в организме в витамин А бета-каротин обеспечивает дополнительную защиту сердца.

4. Абрикосы

Богатые антиоксидантами, клетчаткой и соединениями, защищающими сердце.

Они содержат пектин, который действует как натуральное слабительное, и полны витаминов A, B и C, а также фенольных соединений и каротиноидов, которые поддерживают здоровье кровеносных сосудов.

5. Арбуз

Богатый калием, клетчаткой и ликопином - антиоксидантом, связанным с улучшением артериального давления и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Он также содержит L-цитруллин, аминокислоту, которая может помочь снизить артериальное давление и артериальную жесткость.

6. Цукини

Цукини и другие кабачки богаты калием, ключевым питательным веществом для контроля артериального давления и снижения риска инсульта и сердечных заболеваний. Поскольку многим не хватает калия, добавление большего количества цукини в рацион - простой способ поддержать здоровье сердца.

Цукини также содержит витамин С и клетчатку, которые помогают пищеварению и выводят холестерин из крови.

7. Клубника

Небольшое исследование 2021 года показало, что употребление 2,5 порций клубники в день может улучшить кардиометаболические факторы риска и резистентность к инсулину. Клубника богата антиоксидантами и витамином С, которые помогают бороться со свободными радикалами, которые могут повредить сердце.

Другие новости о полезных продуктах

Ранее были названы 6 "плохих" продуктов, которые следует есть для здоровья сердца. В списке есть яйца и картофель.

Также была названа тройка худших продуктов для здоровья сердца. В тройку самых опасных для сердцы продуктов входят колбасные изделия.

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