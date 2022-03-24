Белый фосфор вызывает тяжелые ожоги, вплоть до костей и костного мозга.

Российские оккупанты бомбят Украину фосфорными бомбами. Они очень опасны. Именно поэтому важно знать, что нужно делать при фосфорной бомбардировке и как действовать при ранениях.

Механизм действий описал на своей странице в Telegram львовский врач Тарас Жиравецкий.

Белый фосфор, которым оккупанты бомбят мирное население в украинских городах и селах, вызывает тяжелые ожоги, вплоть до костей и костного мозга. Фосфор является самовоспламеняющимся веществом, начинающим гореть при первом же контакте с воздухом. Когда он попадает на кожу и одежду, он сразу же прилипает и продолжает гореть.

Что делать, если фосфор попал на кожу или одежду:

Не прикасайтесь руками к частицам фосфора на коже или на одежде;

По возможности погрузите поврежденную часть тела в воду. Или нужно обильно поливать или смачивать водой кожу и одежду там, где есть капли фосфора;

Осторожно снимите одежду. Лучше делайте это прямо в воде или продолжайте поливать пораженные участки водой;

В воде фосфор не горит. Используйте пинцет или что-то, чем можно снять фосфор и обожженные части одежды;

Рану нужно обработать содовым раствором. Он готовится просто: на 1 стакан воды нужно добавить 1 чайную ложку соды;

На рану, которая образовалась от горения фосфора, нужно наложить влажную повязку. Ее желательно смачивать содовым раствором;

Ни в коем случае не используйте вату и перекись водорода! Когда перекись распадается, образуется вода и кислород. Кислород вызывает возгорание фосфора;

Если человек, получивший фосфорные ожоги, находится в сознании, ему нужно дать любые обезболивающие и успокоительные препараты;

При горении фосфор также выделяет ядовитые пары. Для выведения токсических веществ из организма нужно принять любой сорбент;

Пейте много воды, также можно употреблять молоко и щелочную негазированную воду.

Ранее УНИАН уже сообщал, что психологи дали советы женщинам, как сохранить жизнь и здоровье в условиях оккупации.

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