Эти домашние средства помогут снять боль в горле за несколько минут.

Боль в горле очень неприятная, но обычно не свидетельствует о серьезной проблеме. Обращаться к врачу при боле в горле стоит в тех случаях, если она сопровождается другими симптомами ОРВИ, охриплостью голоса или отдышкой. УНИАН назвал лучшие домашние средства от боли в горле, которые найдутся в каждом доме.

Теплый напиток

Теплые напитки увлажняют раздраженную слизистую и мягко снимают болевые ощущения. Напитки не должны быть кислыми или газированными. Хорошо помогает при боли в горле чай, отвар ромашки или шиповника, компот, бульон.

Полоскание горла

Прополощите горло смесью воды с антисептическим средством, таким как мирамистин или фурацилин. Если подобных средств дома нет, можно растворить 1 чайную ложку в стакане теплой воды и добавьте каплю йода.

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Полоскание снимает отечность с горла, выводит лишнюю слизь и увлажняет. Полоскать горло рекомендуется 4 раза в день после еды, при этом глотать раствор нельзя.

Чистый воздух

Больному горлу крайне нужен чистый воздух, поэтому важно регулярно проветривать комнату или чаще гулять на свежем воздухе. И обязательно откажитесь от сигарет.

Мороженое

Хоть это звучит невероятно, но мороженое в совсем небольших количествах (примерно 1 столовая ложка) может временно облегчить боль в горле. Оно оказывает легкий анестезирующий эффект. Холод сужает сосуды и помогает снять воспаление.

Увлажните воздух

Сухой воздух раздражает слизистые и усугубляет боль в горле. Чтобы уменьшить болевые ощущения, поднимите уровень влажности в комнате. Если у вас нет увлажнителя воздуха, положите на батарею несколько влажных салфеток и меняйте их по мере высыхания.

Отдохните

Позвольте себе расслабиться и поспать днем, если есть такая возможность. Чем больше вы отдыхаете, тем больше сил остается у организма на борьбу с инфекцией в горле.

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