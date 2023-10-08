Он бъяснил, почему пропускать завтрак или есть его позже не вредно для здоровья.

Британский врач Майкл Мосли опроверг миф о том, что завтрак пропускать нельзя поскольку это самый важный прием пищи за день, и заявил, что ничего плохого, если вы не позавтракаете, или сделаете это позже, не случится.

Специалист отметил, что не смотря на распространенный стереотип о важности завтрака, современным людям может быть трудно позавтракать в утренней спешке, или желании сначала сделать пробежку, пишет Mirror.

"Часто описываемый как самый важный прием пищи за день, не имеет жестких временных рамок. Если вы предпочитаете пропустить его или съесть позже, это нормально, и, поступая так, вы продлеваете свой ночной пост, являющийся эффективной формой периодического голодания под названием TRE", - пояснил специалист.

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TRE означает "Еда, ограниченная по времени", и это тип голодания, при котором вы едите пищу только в определенное время дня. Оно может составлять от шести до двенадцати часов в день и варьируется в зависимости от образа жизни и предпочтений человека. Говорят, что это хороший способ "ускорить" потерю веса, и не имеет большого значения, что вы едите - важно, когда вы решите это съесть.

Другие способы похудеть

Мама 2 детей и ныне популярный YouTube блогер Кэтлин Харт рассказала, как успешно сбросила почти 30 кг лишнего веса "без спортзала" и насилия над своим организмом. Женщина сочетала свою активность с удовольствием. Начала с того, что проходило около 3 тыс. шагов в день просто гуляя со своей собакой.

Именно тогда такая, казалось бы, относительная активность начала влиять на уровень ее веса. Увидев первые результаты женщина получила больше мотивации чаще находиться в движении.

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