Чеснок в нашей стране очень популярен. Его используют как приправу во время приготовления многих блюд, консервации овощей, а также едят в прикуску. У этого овоща множество "фанатов" вопреки тому, что у него специфический вкус и запах, которые могут отпугнуть.
УНИАН разбирался, можно ли есть чеснок каждый день.
Что случится, если есть чеснок каждый день
В чесноке много активных веществ, которые работают как природный антисептик. Самое важное, что есть в этом овоще – аллицин, который является сильным иммуностимулятором. Кроме того, он благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.
Среди "заслуг" этого растения – снижение уровня сахара в крови, из-за чего ему приписывают противодиабетические свойства. Помимо этого, считается, что чеснок помогает снизить риск возникновения болезни Альцгеймера и деменции.
Также этот овощ улучшает аппетит благодаря тому, что повышает выработку желудочного сока, и помогает восстановить микрофлору кишечника. В итоге он улучшает работу желудочно-кишечного тракта.
Почему нельзя есть много чеснока
Несмотря на очевидные плюсы от употребления чеснока в пищу, с этой специей надо быть аккуратным. Не стоит есть его бесконтрольно, как бы не хотелось. Все полезное при превышении дозы становится "ядом" и этот случай не исключение.
Так, продукт не рекомендуют есть тем, у кого есть хронические заболевания ЖКТ, которые могут обостриться. Речь идет о гастритах, язвах, панкреатитах и прочем. Также чеснок сильно разжижает кровь, поэтому он строго запрещен тем, у кого с этим проблемы.
Сколько чеснока в день можно есть
Как таковой нормы чеснока в день не существует. Здесь все индивидуально. Многое зависит от состояния здоровья и предпочтений в еде.
В случае, если вы здоровый человек, то оптимальный уровень активных веществ обеспечат один-два зубчика. Из-за того, что овощ сильно влияет на организм, лучше всего обратиться к врачу, чтобы точно определить безопасное количество чеснока.
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