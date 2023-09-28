Кто ж хоть раз в жизни не ел чеснок в сыром виде или в качестве специи в еде. Все знают его вкус, поэтому ни с чем не перепутают, но мало кто знает о свойствах этого овоща.

Чеснок в нашей стране очень популярен. Его используют как приправу во время приготовления многих блюд, консервации овощей, а также едят в прикуску. У этого овоща множество "фанатов" вопреки тому, что у него специфический вкус и запах, которые могут отпугнуть.

УНИАН разбирался, можно ли есть чеснок каждый день.

Что случится, если есть чеснок каждый день

В чесноке много активных веществ, которые работают как природный антисептик. Самое важное, что есть в этом овоще – аллицин, который является сильным иммуностимулятором. Кроме того, он благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.

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Среди "заслуг" этого растения – снижение уровня сахара в крови, из-за чего ему приписывают противодиабетические свойства. Помимо этого, считается, что чеснок помогает снизить риск возникновения болезни Альцгеймера и деменции.

Также этот овощ улучшает аппетит благодаря тому, что повышает выработку желудочного сока, и помогает восстановить микрофлору кишечника. В итоге он улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

Почему нельзя есть много чеснока

Несмотря на очевидные плюсы от употребления чеснока в пищу, с этой специей надо быть аккуратным. Не стоит есть его бесконтрольно, как бы не хотелось. Все полезное при превышении дозы становится "ядом" и этот случай не исключение.

Так, продукт не рекомендуют есть тем, у кого есть хронические заболевания ЖКТ, которые могут обостриться. Речь идет о гастритах, язвах, панкреатитах и прочем. Также чеснок сильно разжижает кровь, поэтому он строго запрещен тем, у кого с этим проблемы.

Сколько чеснока в день можно есть

Как таковой нормы чеснока в день не существует. Здесь все индивидуально. Многое зависит от состояния здоровья и предпочтений в еде.

В случае, если вы здоровый человек, то оптимальный уровень активных веществ обеспечат один-два зубчика. Из-за того, что овощ сильно влияет на организм, лучше всего обратиться к врачу, чтобы точно определить безопасное количество чеснока.

Ранее УНИАН писал, как правильно хранить чеснок зимой.

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