Точных исследований о том, сколько времени можно сидеть в туалете, нет. Тем не менее эксперты решили раз и навсегда разъяснить риски игнорирования предупреждений врачей и продолжительного пользования уборной.
- Что будет, если долго сидеть в туалете
- Можно ли долго сидеть в туалете, при этом не пользуясь им
- Сколько нужно сидеть в туалете, чтобы избежать осложнений
Что будет, если долго сидеть в туалете
При продолжительном пользовании санузла может проявиться геморрой, то есть, опухшие вены в области ануса или нижней части прямой кишки, а в критических случаях может даже произойти частичное выпадение прямой кишки, пише издание Verywell Health.
Геморрой
Геморрой возникает, когда на участки в области ануса оказывается слишком сильное давление, и чаще всего это происходит из-за долгого сидения в туалете. Геморрой также может появиться из-за запоров, сильного натуживания при дефекации и подъема тяжестей.
Симптомы геморроя зависят от его расположения, но могут включать:
- зуд в анусе;
- кровь при дефекации;
- болевые уплотнения около ануса.
Чтобы предотвратить заболевание, нужно понимать, сколько и как правильно сидеть в туалете.
Не стоит оставаться на унитазе слишком долго и напрягаться слишком сильно. В ином случае, лечение может включать обезболивающие средства без рецепта, сидячие ванночки с теплой водой, а также достаточное количество клетчатки и жидкости в рационе.
Выпадение прямой кишки
Выпадение прямой кишки - это когда часть прямой кишки выходит наружу через анус. Иногда она возвращается сама после дефекации, но при сильном выпадении может остаться снаружи.
Чаще всего эта проблема встречается у людей старше 50 лет, особенно у женщин, но может произойти у любого. Основная причина - сильное натуживание при дефекации.
Могут быть и другие причины:
- роды;
- хроническая диарея;
- запоры;
- муковисцидоз;
- проблемы со спинным мозгом.
Лечение зависит от тяжести выпадения. В сложных случаях может понадобиться операция.
Можно ли долго сидеть в туалете, при этом не пользуясь им
Засиживание в уборной нежелательно даже, если вы не пользуетесь им непосредственно в течение этого времени. Дело в том, что долгое сидение на унитазе и натуживание могут ослабить мышцы тазового дна. Эти мышцы поддерживают мочевой пузырь, кишечник и матку у женщин.
Когда они слабеют, могут появиться такие проблемы:
- запоры;
- подтекание кала;
- подтекание мочи при смехе, кашле или чихании;
- болезненное мочеиспускание;
- частые позывы к мочеиспусканию.
Регулярные упражнения помогают укрепить мышцы в этой области, но для правильных рекомендаций нужно обратиться к врачу-специалисту.
Сколько нужно сидеть в туалете, чтобы избежать осложнений
Врачи рекомендуют не задерживаться в сортире дольше 10-15 минут за один раз и делать перерывы между посещениями примерно 2-3 часа, ориентируясь на естественные позывы организма.
Слишком частые попытки "силой" опорожняться могут перегружать кишечник, а слишком редкие - приводить к запорам и дискомфорту. О том, что будет, если долго сидеть в туалете с телефоном, например, мы уже сказали выше.
Следует понимать, что если вы долго сидите на унитазе, есть вероятность, что у вас запор. Люди часто находятся в туалете дольше из-за трудностей с дефекацией. Запор - это состояние, при котором стул бывает реже трех раз в неделю, сухой и твердый. Его трудно вывести, и может казаться, что кишечник полностью не опорожнился.
Запор обычно лечится дома таким образом:
- нужно есть больше продуктов с клетчаткой;
- пить достаточно воды;
- заниматься физическими упражнениями.
Также помогает использование в туалете подставки для ног, чтобы колени были выше. Это расслабляет мышцы и облегчает дефекацию. Заниматься самолечением все же не стоит, и при появлении проблем лучше обратиться к врачу.