Долгое сидение на унитазе может вызвать разные проблемы со здоровьем.

Точных исследований о том, сколько времени можно сидеть в туалете, нет. Тем не менее эксперты решили раз и навсегда разъяснить риски игнорирования предупреждений врачей и продолжительного пользования уборной.

Что будет, если долго сидеть в туалете

При продолжительном пользовании санузла может проявиться геморрой, то есть, опухшие вены в области ануса или нижней части прямой кишки, а в критических случаях может даже произойти частичное выпадение прямой кишки, пише издание Verywell Health.

Геморрой

Геморрой возникает, когда на участки в области ануса оказывается слишком сильное давление, и чаще всего это происходит из-за долгого сидения в туалете. Геморрой также может появиться из-за запоров, сильного натуживания при дефекации и подъема тяжестей.

Симптомы геморроя зависят от его расположения, но могут включать:

зуд в анусе;

кровь при дефекации;

болевые уплотнения около ануса.

Чтобы предотвратить заболевание, нужно понимать, сколько и как правильно сидеть в туалете.

Не стоит оставаться на унитазе слишком долго и напрягаться слишком сильно. В ином случае, лечение может включать обезболивающие средства без рецепта, сидячие ванночки с теплой водой, а также достаточное количество клетчатки и жидкости в рационе.

Выпадение прямой кишки

Выпадение прямой кишки - это когда часть прямой кишки выходит наружу через анус. Иногда она возвращается сама после дефекации, но при сильном выпадении может остаться снаружи.

Чаще всего эта проблема встречается у людей старше 50 лет, особенно у женщин, но может произойти у любого. Основная причина - сильное натуживание при дефекации.

Могут быть и другие причины:

роды;

хроническая диарея;

запоры;

муковисцидоз;

проблемы со спинным мозгом.

Лечение зависит от тяжести выпадения. В сложных случаях может понадобиться операция.

Можно ли долго сидеть в туалете, при этом не пользуясь им

Засиживание в уборной нежелательно даже, если вы не пользуетесь им непосредственно в течение этого времени. Дело в том, что долгое сидение на унитазе и натуживание могут ослабить мышцы тазового дна. Эти мышцы поддерживают мочевой пузырь, кишечник и матку у женщин.

Когда они слабеют, могут появиться такие проблемы:

запоры;

подтекание кала;

подтекание мочи при смехе, кашле или чихании;

болезненное мочеиспускание;

частые позывы к мочеиспусканию.

Регулярные упражнения помогают укрепить мышцы в этой области, но для правильных рекомендаций нужно обратиться к врачу-специалисту.

Сколько нужно сидеть в туалете, чтобы избежать осложнений

Врачи рекомендуют не задерживаться в сортире дольше 10-15 минут за один раз и делать перерывы между посещениями примерно 2-3 часа, ориентируясь на естественные позывы организма.

Слишком частые попытки "силой" опорожняться могут перегружать кишечник, а слишком редкие - приводить к запорам и дискомфорту. О том, что будет, если долго сидеть в туалете с телефоном, например, мы уже сказали выше.

Следует понимать, что если вы долго сидите на унитазе, есть вероятность, что у вас запор. Люди часто находятся в туалете дольше из-за трудностей с дефекацией. Запор - это состояние, при котором стул бывает реже трех раз в неделю, сухой и твердый. Его трудно вывести, и может казаться, что кишечник полностью не опорожнился.

Запор обычно лечится дома таким образом:

нужно есть больше продуктов с клетчаткой;

пить достаточно воды;

заниматься физическими упражнениями.

Также помогает использование в туалете подставки для ног, чтобы колени были выше. Это расслабляет мышцы и облегчает дефекацию. Заниматься самолечением все же не стоит, и при появлении проблем лучше обратиться к врачу.

