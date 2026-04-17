Кардиолог назвал популярный перекус, который он никогда не ест, чтобы не навредить сердцу

Перекусы не запрещены, но они должны быть, прежде всего, полезными, говорит врач.

Иногда мы считаем, что лучший способ заботиться о здоровье – это есть три раза в день и избегать перекусов. Но, по мнению доктора медицинских наук, кардиолога Ларса Сондергаарда, перекусы заслуживают того, чтобы быть в рационе. Об этом пишет Parade.

"Перекусы, безусловно, нужны для здоровья сердца. Все сводится к тому, к чему вы тянетесь. Перекус не обязательно должен быть чипсами или конфетами", – говорит Сондергаард.

Он соглашается, что эти закуски действительно удобны, их везде можно купить, легко хранить и употреблять тогда, когда нашему организму нужно топливо. Однако, подчеркивает он, перекусы должны быть прежде всего полезными.

Видео дня

"Это могут быть простые фрукты, которые можно быстро взять с собой, например бананы, вкусные овощи, такие как молодая морковь, или горсть орехов или семечек. Перекусом также может быть сваренное вкрутую яйцо, кусочек темного шоколада или даже ломтик цельнозернового тоста с небольшим количеством орехового масла", – пояснил кардиолог.

Между тем, по его словам, некоторых перекусов лучше избегать. В частности, эксперт назвал богатый белком вариант перекуса, которого он лично избегает и советует пациентам поступать так же.

"Вяленое мясо – это удивительная закуска, с которой люди могут переборщить. Его рекламируют как высокобелковый вариант для быстрого употребления, и это отчасти правда", – говорит Сондергаард.

Как отмечается, один большой кусок вяленого мяса действительно содержит почти 7 граммов белка, но важно обращать внимание и на другие характеристики.

"Во-первых, вяленое мясо часто содержит очень много натрия, который, если его употреблять в большом количестве или слишком часто, может повысить кровяное давление, что в конечном итоге создаст большую нагрузку на сердце и увеличит риск сердечного приступа и инсульта", – рассказал врач.

В статье говорится, что большой кусок вяленой говяжьей вырезки содержит 356 мг натрия. А между тем Американская ассоциация сердца рекомендует ограничить потребление соли до 2300 мг в день, а в идеале – до 1500 мг.

Кроме того, по словам Сондергаарда, в большинстве вяленого мяса, представленного на рынке, содержится добавленный сахар, который может повышать уровень триглицеридов – типа жира, содержащегося в крови, и со временем способствовать образованию бляшек в артериях.

Также большая порция вяленой говядины содержит около 2,16 грамма насыщенных жиров, которые повышают уровень липопротеинов низкой плотности, или "плохого" холестерина, что является основной причиной сердечных заболеваний, пояснил кардиолог.

Американская ассоциация сердца рекомендует ограничить потребление насыщенных жиров до 13 граммов (около 120 калорий), если вы придерживаетесь диеты в 2000 калорий.

"Я советую пациентам ограничивать потребление всего, что имеет высокое содержание трансжиров, насыщенных жиров, рафинированного сахара или натрия. Проблема заключается в том, что вяленое мясо сочетает в себе все три этих фактора в относительно небольшой порции", – говорит врач.

Проблема еще и в том, что вяленое мясо изготовлено таким образом, что оно очень вкусное, поэтому, "когда вы начинаете его есть, трудно остановиться", рассказал Сондергаард.

"Пациентам, которым трудно контролировать порции, особенно когда речь идет о соленых, пикантных закусках, я советую избегать покупки семейного пакета, а вместо этого покупать упаковку размером со снек", – советует он.

По словам врача, те, у кого нет проблем с сердцем, могут время от времени наслаждаться кусочком вяленого мяса, однако тем, у кого высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина или есть заболевания сердца, есть эту закуску можно крайне редко и ни в коем случае не ежедневно.

Что есть на перекус для здоровья сердца

Перекусы могут быть на 100% частью здорового для сердца питания, отметил Сондергаард и назвал несколько любимых перекусов.

"Мои три любимых перекуса – это черника, темный шоколад и рыбные консервы. Черника и темный шоколад содержат много антиоксидантов, которые могут помочь поддерживать здоровое кровяное давление, а также оказывают положительное влияние на снижение уровня "плохого" холестерина ЛПНП", – пояснил он.

Темный шоколад, как свидетельствует исследование, опубликованное в National Library of Medicine, содержит флавоноиды, которые также могут поддерживать здоровье сердца. Однако врач советует помнить о содержании жира и калорий: при сбалансированном рационе достаточно будет порции весом 30 г.

"Рыбные консервы обычно содержат много омега-3 жирных кислот, которые наш организм не может вырабатывать самостоятельно. Эти типы жирных кислот также могут помочь снизить кровяное давление и положительно повлиять на общее состояние здоровья организма", – добавил он.

Ранее УНИАН писал о том, какой завтрак лучше всего подходит для сердца. Отмечалось, что утренняя еда важна для нашего самочувствия как в этот день, так и в долгосрочной перспективе. Одним из лучших завтраков для здоровья сердца кардиологи считают овсяную кашу с ягодами и греческим йогуртом.

