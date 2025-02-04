По словам трихолога, далеко не всегда безаммиачные красители лучше аммиачных.

Бытует мнение, что краска для волос без аммиака лучше, чем та, в составе которой есть этот компонент. На самом деле, это не всегда так - оказалось, что на качество краски влияет не только наличие или отсутствие аммиака, но и еще несколько факторов.

Каких компонентов не должна иметь краска для волос

Существует несколько компонентов, которые могут оказать негативное влияние на организм девушки, регулярно окрашивающей волосы бытовыми и профессиональными красками.

Аммиак

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Он помогает краске "пробиться" через защитную оболочку волоса и проникнуть вглубь волосяного стрежня. Но именно аммиак может вызвать зуд, покраснения и приступы кашля, так как регулярное вдыхание паров этого вещества вполне способно спровоцировать аллергическую реакцию.

PDD

P-фенилдиамин (PDD, парафенилдиамин) помогает "запечатать" пигмент в краске - именно благодаря ему оттенок держится дольше. Тем не менее, это весьма опасный компонент, который запрещен в Германии, Франции и Швеции. Он токсичен, может вызывать аллергию, а при сочетании с перекисью и вовсе меняет структуру клеток ДНК. Известен случай, когда в Англии девушка впала в кому после использования краски для волос. Причина - тот самый парафенилдиамин, отравивший ее организм.

Гидантоин

Консервант, который можно встретить не только в краске для волос, но и во многих ухаживающих средствах - шампунях и кондиционерах. Опасность заключается в том, что это вещество выделяет формальдегид, пусть и в небольших количествах. Исследования показали - формальдегид является мощным аллергеном, он может спровоцировать высыпания и зуд, а также развитие разных видов онкологии.

Резорцинол

Содержится только в красках темных цветов, нужен, чтобы легко убрать ее с кожи после окрашивания. Кроме того что этот компонент очень токсичен и может вызвать аллергические реакции дыхательных путей разной степени тяжести, ученые выяснили, что он провоцирует нарушения работы эндокринной системы. С 2021 года в странах Европы резорцинол попал в список особо опасных веществ с риском для здоровья человека.

Кроме того, большинство красок темных оттенков содержат в своем составе плюмбаты и меркуриаты - соли свинца и ртути соответственно. Ученые выяснили, что если эти вещества длительное время будут попадать в организм, они накопятся и могут вызвать серьезное отравление. Под ударом, прежде всего, печень и почки - именно их свинец и ртуть "атакуют" в первую очередь.

По мнению трихолога Татьяны Мельничук, озвученному в комментарии УНИАН, самым вредным компонентом в краске является окислитель, но без него не может состояться ни один вид окрашивания.

Она объяснила, что если человек красится цвет в цвет и при этом используется 1-3% окислитель, то во время такого окрашивания волосы не сильно повреждаются. Окрашивание средствами с таким количеством окислителя волосы легко выдерживают. Но даже если выбирать такой щадящий способ окрашивания, за волосами все равно нужно правильно ухаживать.

В краске может быть разный процент окислителя, к примеру, 1,5%, 3%, 6% и 9%:

Чем выше процент окислителя в составе краски, тем она агрессивнее и тем больше будет разрушать структуру волос.

Если идут очень высокие уровни окислителей, то есть риск, что волосы могут не выдержать, и после применения окислителя станут, как вата, или будут ломаться и отпадать.

Правда ли, что безаммиачная краска для волос менее вредна

Эксперт считает, что более щадящие те краски, которые имеют "более нежные" составляющие, и неважно - содержат они аммиак или нет. Щадящие средства производят органические бренды. Они дороже, чем те, которые рассчитаны на масс-маркет.

Такие краски могут содержать пигмент, заменитель аммиака и увлажняющие компоненты, которые будут сглаживать воспаления на поверхности кожи, выравнивать pH (уровень кислотности) и увлажнять структуру волос. Благодаря краскам органических брендов окрашенные волосы будут выглядеть более ухоженными, блестящими, чем те, которые окрашены средствами, которые мы привыкли видеть на полках магазинов.

Мельничук уверена, что заменитель аммиака точно не агрессивнее, чем аммиак, и не является более опасным для кожи головы. Единственное, чем опасна безаммиачная краска - это если у человека на каком-то участке кожи есть, к примеру, атопический дерматит, экзема, то у него могут возникнуть такие же проблемы с кожей головы после того, как на нее попадет любой краситель, даже при использовании средства от очень хорошего органического бренда, в котором не будет аммиака.

Трихолог напоминает, что реакция кожи головы каждого отдельного человека на краску для волос очень индивидуальна:

Если есть какие-то заболевания кожи головы или какие-то неприятные ощущения - стоит выбирать органические бренды, в таком случае уменьшится риск возникновения аллергий и воспалительных процессов.

Если же кожа головы здоровая - она серо-бледной окраски, человек ее не чувствует, нет выпадения волос, тогда любая краска, даже из сегмента масс-маркета, не будет сильно вредить коже, поскольку она имеет ресурс для восстановления. Кожа восстановится после контакта с краской через несколько дней.

Правда ли, что более дорогая безаммиачная краска для волос лучше

Себестоимость краски зависит от того, сколько производитель добавил в нее компонентов для ухода за волосами. "Поэтому можно говорить, что качество краски зависит от ее цены", - отметил эксперт:

Но, если краситься дорогим средством и не ухаживать за волосами, то это ситуацию не спасет - волосы могут выглядеть, как пакля (сантехнический лен), будут сухими и потрепанными.

Впрочем, если женщина использует дешевую краску, но потом использует необходимые средства для ухода за волосами, говорит Мельничук, пусть даже бюджетные, то волосы будут выглядеть хорошо. Именно поэтому нельзя сказать, что лучше - безаммиачная краска или аммиачная, именно дополнительный уход за волосами влияет на ситуацию.

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