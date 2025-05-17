Специалисты рассказали, в каком положении нужно справлять нужду.

Большинство мужчин ходят в туалет "по-маленькому" именно стоя - так их приучают с самого детства. Однако есть и те, кто усаживается на "белый камень", и делают так из соображений гигиены, ради удобства или по физиологическим причинам. Ранее мы рассказывали, почему нельзя писать в душе, а теперь уролог-андролог, хирург Антон Глебов в комментарии УНИАН рассказал, как лучше писать мужчине - стоя или сидя, и почему.

Можно ли мужчинам писать сидя

По мнению Глебова, предположение о том, что мужчинам лучше ходить в туалет "по-маленькому" сидя, является ошибочным. Сидячая поза мочеиспускания противоречит мужской физиологии. Он привел пример мужчин, которым после операции устанавливают катетер, поскольку они не могут подняться, чтобы сходить в туалет "по-маленькому" стоя, а лежа они не способны скоординировать сокращения мышц, которые привыкли задействовать для мочеиспускания. Таких мужчин, по словам уролога, достаточно много - и молодого, и пожилого возраста.

Глебов объяснил, что писать сидя мужчинам вредно, потому что в такой позе появляется еще один сгиб уретры, и из-за этого мочеиспускание затрудняется. Передавливание уретры, в частности, может спровоцировать рефлюкс мочевого пузыря - это заброс мочи вверх по мочеточникам в направлении почек. В перспективе хождение в туалет сидя может спровоцировать развитие воспалительных заболеваний мочевыделительной системы.

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Как лучше писать мужчинам - сидя или стоя - в пожилом возрасте

По наблюдениям Глебова, некоторые мужчины в старшем возрасте имеют увеличенную простату и ходят в туалет "по-маленькому" сидя, поскольку таким образом могут легче сдавить мочевой пузырь для того, чтобы повысить там давление и выдавить из себя мочу. Увеличенная простата механически передавливает отток мочи, а в положении сидя мужчина может надавить на низ живота или согнуть ноги и таким образом уменьшить объем мочевого пузыря, сдавливая его, и сходить в туалет по-маленькому. Но это неправильные действия, поскольку нужно бороться с причиной затрудненного мочеиспускания. Даже с возрастом в норме нет необходимости в том, чтобы мочиться сидя.

Почему мужчинам нужно писать сидя - аргументы "за"

В издании smartwellness представлена альтернативная Антону Глебову точка зрения. Там сказано - если мужчина ходит в туалет "по-маленькому" именно сидя, это помогает опорожнять мочевой пузырь более полно. Это особенно полезно для мужчин с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ), которая может препятствовать оттоку мочи. Сидячее положение расслабляет мышцы таза, что позволяет лучше опорожнять мочевой пузырь, это может снизить риск инфекций мочевыводящих путей (ИМП) или проблем с мочевым пузырем.

Отсюда понятно, почему мужчинам лучше писать сидя - мужчины, которые мочатся сидя, меньше напрягают мышцы тазового дна. Это особенно полезно для тех, кто испытывает такие проблемы, как дисфункция тазового дна или слабые мышцы таза. Со временем чрезмерное напряжение может привести к таким проблемам, как недержание мочи или эректильная дисфункция.

Также в источнике указано, что мочеиспускание сидя может привести к меньшему разбрызгиванию и проливанию. Мужчина получает возможность делать этот процесс более чистым, как с точки зрения личной гигиены, так и с точки зрения поддержания санитарных условий в ванной комнате. Это также предотвращает попадание мочи на сиденье унитаза, пол или одежду, уменьшая распространение бактерий и запахов.

Но авторы материала уверяют, что если у мужчины нет проблем с опорожнением мочевого пузыря, проблем с предстательной железой или слабости мышц тазового дна, мочеиспускание стоя может не представлять серьезной угрозы для здоровья.

Кроме того, во многих ситуациях стоять быстрее и удобнее, особенно при использовании общественных туалетов или писсуаров, предназначенных для стояния.

справка Антон Глебов Врач высшей категории, кандидат медицинских наук, уролог, андролог, хирург. Антон Глебов работает в персонализированном медицинском центре DI Clinic и является членом Европейской и Украинской ассоциаций урологов. Имеет более 19 лет опыта в сфере урологии и является автором более 30 научных публикаций. Его профессиональная деятельность охватывает лечение воспалительных заболеваний мочеполовой системы, гормональную коррекцию, эстетическую урологию, а также лечение эректильной дисфункции и преждевременной эякуляции.

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