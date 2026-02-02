Популярность жидкого хлорофилла растет благодаря ярким обещаниям в соцсетях, но наука дает гораздо более сдержанный ответ.

Жидкий хлорофилл активно рекламируют в соцсетях как простой способ без усилий сбросить вес. Зеленые напитки, яркие видео и истории "удачного опыта" создали впечатление, что достаточно добавить несколько капель в воду – и вес начнет снижаться сам собой.

Но если вы не знаете, эффективен ли хлорофилл для похудения, отзывы в Интернете – не самый надежный источник знаний.

Нутрициолог и пищевой терапевт Ольга Войникова объясняет в комментарии УНИАН, что за этим трендом больше маркетинга, чем науки.Для чего пьют хлорофилл – корни нового тренда в сети

Эксперт отмечает, что ажиотаж вокруг хлорофилла имеет все признаки типичного вирусного явления: эмоциональные истории, отсутствие проверяемых данных и упрощенные обещания результата. Отдельные лица даже не могут сказать наверняка, для чего нужен хлорофилл, и тем не менее употребляют его.

При этом, по ее словам, важнее то, что большинство людей на самом деле покупают не натуральный хлорофилл из листьев растений, а хлорофиллин – водорастворимый полусинтетический дериват, часто с добавлением меди. Именно его и пьют, считая "естественным жиросжигателем".

"Доказательств, что он уменьшает вес, у людей нет", – подчеркивает Войникова.

Она объясняет, что путаница возникла из-за нескольких небольших исследований, в которых изучали совсем другое вещество – экстракты тилакоидов из шпината.

Эти мембраны зеленых растений содержат хлорофилл вместе с белками и липидами и в отдельных краткосрочных исследованиях показывали временное повышение сытости. Однако этот эффект безосновательно перенесли на любые "зеленые капли".

"Это разные вещества и разные механизмы, обобщать нельзя", – подчеркивает нутрициолог.

Войникова также обращает внимание на то, что большинство популярных добавок – это натрий-медь хлорофиллин (E-141), а не натуральный хлорофилл из листьев. Поэтому переносить данные из исследований тилакоидов на эти продукты некорректно.

Более того, по ее словам, люди часто путают два разных продукта: экстракты тилакоидов (полученные из шпината, содержащие настоящий хлорофилл) и жидкие капли "хлорофилла" (обычно это полусинтетическая соль). Именно второй хлорофилл, если и полезен, то точно не для похудения.

"Для них (жидких капель "хлорофилла" – прим. редактора) убедительных данных относительно похудения нет", – отметил специалист.

Однако даже в случае со шпинатными экстрактами научные данные остаются ограниченными.

Эксперт напоминает, что в 2023 году Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов отказалось принимать утверждение о том, что экстракт тилакоидов способствует снижению веса из-за отсутствия доказанной причинно-следственной связи. А значит, для жидкого хлорофилла таких утверждений тем более быть не может.

Что происходит с организмом, когда пьешь хлорофилл – кому опасны эксперименты

Отвечая на вопрос, можно ли с помощью хлорофилла похудеть, Войникова объясняет: в исследованиях с тилакоидами речь шла не о сжигании жира, а о временном влиянии на чувство сытости.

Из-за кратковременного торможения липаз в кишечнике сигналы насыщения могут быть сильнее, что иногда приводит к меньшему потреблению калорий во время следующего приема пищи. В то же время, отмечает эксперт, это не означает стабильного снижения массы тела и не имеет ничего общего с "жиросжиганием".

По словам нутрициолога, взрослый здоровый человек без хронических заболеваний теоретически может попробовать такие добавки, но ожидать пользы не стоит.

Хотя риск от умеренного эксперимента обычно невысок, эффект для похудения фактически нулевой. Человек может столкнуться с зеленоватым цветом испражнений или дискомфортом в желудочно-кишечном тракте, но не с потерей жира.

"Это зря потраченные деньги и время", – предостерегает Войникова.

В то же время эксперт подчеркивает важный момент о хлорофилле для похудения – как принимать не так важно, как кому принимать. Она четко очерчивает группы, которым подобные эксперименты категорически не подходят. Речь идет о:

беременных женщинах и кормящих матерях;

детях и подростках из-за отсутствия доказательств и безопасных дозировок;

людях с заболеваниями печени или нарушением обмена меди, в частности болезнью Вильсона.

Она объясняет, что хлорофиллин часто содержит медь, а ее избыток может быть вредным, тем более с учетом верхнего допустимого предела потребления (примерно 5 мг/сутки для взрослых).

Также, по словам нутрициолога, следует избегать хлорофилла людям с иммунодефицитными состояниями, онкологическими процессами, декомпенсированным диабетом и тем, кто имеет индивидуальную непереносимость. Если представители этих групп начнут принимать хлорофилл для похудения – вред может проявиться в виде тошноты, спазмов, диареи и изменения цвета кала.

Вывод

"Во-первых, маркетинг и соцсети: красивое "зеленое" видео и невероятные истории создали хайп. Во-вторых, несколько небольших работ со шпинатными телоидами показали большую сытость и более скромное снижение веса по сравнению с плацебо у части участников – и это ошибочно быстро перенесли на любые добавки хлорофилла, хотя это разные вещества и разные матрицы", – подытоживает Войникова.

справка Ольга Войникова Пищевой терапевт SOS Approach to feeding II уровня, SOFFI, RF. Нутрициол, психолог. Член Ассоциации диетологов Украины, ИАСАРАР, IAPFS, ASN. Ольга Войникова училась в Днепровском государственном медицинском университете, Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины и Днепровском национальном университете им. Олеся Гончара.

