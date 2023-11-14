Чашка клубники в день может помочь предотвратить депрессию и слабоумие

Потребление около восьми ягод клубники в день в течение 12 недель улучшало настроение, уменьшало проблемы с памятью и симптомы депрессии у людей среднего возраста.

Такие результаты показало исследование, пишет Smh. Исследование предполагает, что ежедневная порция клубники даже может помочь предотвратить депрессию и слабоумие или деменцию.

Профессор Роберт Крикорян из Университета Цинциннати сказал: "Деменция - это общий термин, который включает в себя много различных заболеваний, все из которых не поддаются лечению". В связи с этим он подчеркнул, что в настоящее время профилактика и смягчение последствий посредством диеты и образа жизни "являются лучшим подходом, который у нас есть".

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В ходе исследования одна группа испытуемых получила клубничный порошок, приготовленный из цельных фруктов, которые были высушены, лиофилизированы и измельчены.

Вторая группа получила контрольный порошок, который имел тот же внешний вид, вкус и углеводную нагрузку, что и клубничный порошок.

Ежедневные порции были запечатаны в пакеты, каждый из которых содержал 13 граммов клубничного порошка, что эквивалентно примерно одной чашке свежей клубники.

Через 12 недель соблюдения диеты участники, которым давали цельный порошок клубники, допустили меньше ошибок при пересказе материала из учебного задания со списком слов, которое иногда используется для выявления снижения когнитивных функций.

Кроме того, участники, которым давали клубничный порошок, сообщили о более низком уровне депрессивных симптомов.

Профессор Крикорян прокомментировал: "Наши результаты, вероятно, можно объяснить противовоспалительным действием антоцианов, содержащихся в клубнике".

Клубника важна для поддержания здорового питания, поскольку обеспечивает 100% рекомендуемой дневной дозы витамина С в одной порции. Она также содержат полезные для сердца питательные вещества, такие как фолиевая кислота, калий, клетчатка, фитостеролы и полифенолы.

Польза клубники

Ученым давно известны полезные свойства клубники. Клубника содержит много полезных веществ: железо, магний, калий, кальций, натрий, фосфор, кремний, цинк и медь. Она является источником целого комплекса витаминов: А, В, С и др. Также эта ягода богата на антиоксиданты, которые делают кожу человека упругой и эластичной. А имеющаяся в нем фолиевая кислота является незаменимой для нормальной работы репродуктивной системы.

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