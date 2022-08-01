Как персик влияет на желудок и почему некоторым людям их лучше вообще не употреблять - узнайте в материале УНИАН.

Сочный персик - один из любимых фруктов украинцев, найти его в магазине можно с июля по сентябрь. Лучше всего покупать персики именно в сезон - так больше шансов встретить натуральные плоды. Ценен персик не только плодами, но и косточками - из них можно сделать косметическое масло. УНИАН расскажет, что будет, если съесть много персиков и как употреблять их без вреда для здоровья.

Ранее мы говорили о том, в чем польза и вред кабачков для организма.

Чем полезен персик для женщин и мужчин

Сладкий фрукт в составе содержит большое количество калия и фосфора - эти вещества поддерживают опорно-двигательный аппарат. Наличие магния обеспечивает нормальное артериальное давление и регулирует работу сосудов. Те люди, которые регулярно употребляют персики, имеют пониженный уровень холестерина в крови.

Если вам интересно, как персик влияет на желудок, то мы отвечаем - положительно. И мякоть, и кожура благотворно воздействуют на кишечник и улучшают работу ЖКТ благодаря высокому содержанию клетчатки.

Положительное влияние оказывают персики и на кожу, замедляя процессы старения. Каротин придает ей свежий вид и природный румянец, помогая быть более устойчивой к негативному воздействию окружающей среды. Косметические средства на основе косточек персика придают коже мягкость и упругость.

Польза персиков для беременных

Отдельным пунктом мы выделяем эффект, который точно будет важен будущим мамам - регулярное употребление персиков снижает риски возникновения токсикоза или уменьшает его симптомы. Естественно, итоговый результат будет зависеть от состояния организма девушки, но в целом - такая практика существует.

Также персики повышают уровень гемоглобина и железа в крови женщины, а это важный нюанс для здоровья ее и ребенка. Витамин С, витамины группы В, фолиевая кислота, бета-каротин, железо, марганец, цинк, магний, селен - все эти элементы помогают избежать авитаминоза и улучшают состояние кожи, а также ногтей и волос.

Чем вреден персик с точки зрения диетологов

Специалисты утверждают, что персик нужно осторожно употреблять людям, у которых есть заболевания ЖКТ. Если у человека острая стадия гастрита или панкреатита, то данный фрукт лучше вообще исключить из рациона. Также персики противопоказаны людям с диабетом. Стандартно, плоды запрещены тем людям, у которых индивидуальная непереносимость персиков, но это можно выяснить только путем тестирования.

В день можно съедать не больше 6-7 персиков здоровым людям, а для тех, кто сидит на диете, количество уменьшается до 4-5 штук.

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