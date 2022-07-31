Диетологи отмечают, что кабачок - находка для худеющих, ведь его калорийность составляет всего 23 ккал на 100 гр.

Овощ начали выращивать около 5 тысяч лет назад в Мексике. Тогда люди питались исключительно его семенами. В 16 веке он добрался и до Европы, но до 18 века его воспринимали, как декоративное растение - из-за его необычных цветов. Позже в пищу стали использовать и семена, и цветы. Кстати, в Греции, Франции и Мексике до сих пор готовят множество удивительных блюд из цветков кабачка.

УНИАН расскажет, кому категорически нельзя есть кабачки, и как правильно употреблять этот овощ.

Кабачки - польза, какие вещества содержит

Овощ богат на витамины В1 и В2. Концентрация витамина С вообще удивительная - в 100 граммах - 17% от суточной нормы. Такой набор веществ помогает организму бороться с различными инфекциями.

Также в кабачках много калия, который известен своим мочегонным и желчегонным эффектом. Именно поэтому овощ показан людям, которые страдают задержкой мочи и желчи. Кроме того, он помогает при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Лютеин и зеаксантин - ещё два вещества в составе кабачка. Благодаря им улучшается работа органов зрения и замедляется процесс негативных возрастных изменений.

Зеленые кабачки - первый продукт, который рекомендуют диетологи, если вам хочется похудеть. Овощ содержит много воды и мало калорий, к тому же обладает легкоусвояемыми углеводами. Желтые кабачки по набору витаминов вполне могут составить конкуренцию моркови.

Семена кабачков также нельзя обойти стороной - высокий процент содержания Омега-3 помогает привести в норму состояние кожи, волос и ногтей.

Польза кабачка для женщин и мужчин

Для женщин особенно эффективен овощ при менопаузе, так как помогает избежать перепадов настроения, нормализовать состояние организма и повысить гемоглобин.

Положительно влияет на репродуктивную систему, уменьшая боль во время критических дней. Улучшает работу яичников, уменьшает воспалительные процессы в области органов малого таза.

Кабачок - польза для детей

Кожура, мякоть и семечки содержат элементы, ускоряющие рост и развитие ребенка. Один из них - пектин, который положительно влияет на работу кишечника, улучшая его перистальтику. Дети в раннем возрасте часто страдают запорами, поэтому вместо таблеток можно добавить в рацион кабачок - это гарантия регулярного стула у ребенка.

Кабачки - польза для беременных

витамин А - формирует все органы и системы ребенка;

группа витаминов В, а самый важный из них - фолиевая кислота - помогает поддерживать комфортное состояние матери и ребенка, влияет на развитие центральной нервной системы плода;

витамин С - укрепляет иммунную систему, помогает бороться с вирусами и ускоряет усвояемость всех остальных веществ, полученных с пищей;

кальций - улучшает состояние зубов, ногтей и волос, снижает процент преждевременных родов и выкидышей;

калий и натрий нормализуют водный баланс и выводят лишнюю жидкость;

магний - укрепляет сердечно-сосудистую систему;

литий, цинк, марганец, фосфор, медь и сера - в мякоти кабачка. Вместе с комплексом белков и жирных кислот.

Противопоказание только одно - нельзя употреблять овощ, если у вас повышенная секреция желудочного сока и почечная недостаточность.

Чем опасен кабачок - вред и противопоказания

Несмотря на то, что этот овощ - самый простой и доступный, не всем можно его употреблять. Ранние кабачки вообще не считаются полезными - в них много нитратов и пестицидов, поэтому есть их не стоит, а в большом количестве - тем более.

Кому противопоказан кабачок по состоянию здоровья

при заболеваниях почек - из-за большого количества жидкости в овоще;

людям с гастритом или язвой - можно тушить, варить и готовить на пару, жарить - ни в коем случае;

во время нарушений работы ЖКТ и наличия диареи забудьте о кабачках - в них много клетчатки, которая усугубит ситуацию;

если у вас камни в почках или желчном - сок из кабачков пить нельзя.

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