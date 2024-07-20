Будьте очень осторожны со своими глазами. Профессор утверждает, что наращивание ресниц может навредить здоровью.

Сверхдлинные и густые ресницы сейчас в моде, но стоят ли они затрат и риска для здоровья? Профессор и директор Учебного центра клинической анатомии Ланкастерского университета Адам Тейлор говорит ,что наращивание ресниц может быть опасно.

Он пояснил, что натуральные ресницы выполняют важные функции. Глаз подвергается воздействию непогоды, поэтому он является окном для проникновения бактерий и вирусов в организм, что потенциально может привести даже к смерти.

"Ресницы защищают наши глаза, отводя воздух от поверхности глазного яблока, не допуская попадания в глаза частиц, находящихся в воздухе, заставляя нас моргать", - рассказал профессор.

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Наращивание ресниц представляет собой отдельные волокна, которые прикрепляются к каждой натуральной ресничке.

Наращенные ресницы могут быть изготовлены из шелка, шерсти норки или лошадей, а также из нейлона и пластика. Эти реснички крепятся с помощью клея, что может вызвать проблемы, говорит эксперт.

Большинство мастеров проводят тест на аллергию, однако даже при отсутствии реакции химические вещества в клее все равно могут раздражать чувствительную область глаз, а вес клея может вызвать раздражение на глазах.

Согласно одному исследованию, более 60% женщин сообщили о кератоконъюнктивите – заболевании глаз, которое включает одновременное воспаление роговицы и конъюнктивы – после попадания клея для ресниц в глаза. В том же исследовании сообщалось, что у 40% женщин была аллергическая реакция на клей.

Эксперт говорит, что клеи для ресниц могут представлять различную опасность для здоровья. В другом исследовании профессиональные клеи для ресниц проверили на наличие формальдегида - признанного канцерогенным химическим веществом.

Исследование показало, что 75% из 20 протестированных профессиональных клеев выделяют формальдегид. При этом в составе некоторых клеев, содержащих формальдегид, он даже не указан.

"Консерванты в клее могут вызвать токсический конъюнктивит и эрозию конъюнктивы – когда слой клеток на поверхности роговицы, называемый эпителием, отделяется от нижнего слоя. Это состояние болезненно и может повлиять на зрение", - предупреждает Тейлор.

Однако наиболее частым осложнением наращивания ресниц является блефарит – воспаление или раздражение век. Изменения в натуральных ресницах могут также вызвать ячмень, поскольку клей или скопление бактерий могут блокировать секрецию фолликулов.

"Если вы хотите инвестировать в наращивание ресниц, обязательно обратитесь к опытному мастеру в профессиональном салоне с тщательным соблюдением гигиены – и, если вы цените свои натуральные ресницы, не делайте это регулярной привычкой", - резюмировал эксперт.

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