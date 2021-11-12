Препараты запретили из-за выявления незарегистрированных лекарственных средств с маркировкой на иностранных языках.

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила на территории Украины лекарственное средство Bimatoprost Ophthalmic Solution и Bimatoprost Ophthalmic Solution 0,03% w / v.

Согласно документу, в Украине запретили реализацию и применение всех серий медицинского препарата Bimatoprost Офтальмология Solution объемом 3 мл в концентрации 0,03% производства индийской компании SUN PHARMA, пишет 24 канал.

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Также под запретом оказался средство Bimatoprost Офтальмология Solution 0,03% w/v по 3 мл от фармацевтической компании из Индии Ajanta pharma limited.

Как утверждают специалисты, препараты запретили из-за выявления незарегистрированных лекарственных средств с маркировкой на иностранных языках.

В Гослекслужбе отметили, что такие средства могут быть опасными, нести потенциальную угрозу жизни и здоровью. Все заведения, где имеются такие препараты, должны изъять их из обращения и уничтожить, а также проинформировать соответствующий территориальный орган Гослекслужбы.

Отметим, препараты Bimatoprost Ophthalmic Solution и Bimatoprost Ophthalmic Solution 0,03% w / v являются средством для роста и укрепления ресниц, главным компонентом которого является высокоочищенный синтезированный биматопрост.

Напомним, в Европейском сообществе кардиологов заявили, что лекарственные препараты для снижения высокого кровяного давления и от стенокардии, которые содержат нифедипин, способны привести к внезапной остановке сердца.

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Автор: Виктория Гордиенко