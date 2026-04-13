Иногда самый простой и непримечательный продукт может стать одним из лучших вариантов для поддержки сердечно-сосудистой системы.

Овсянка часто считается одним из самых полезных завтраков для сердца из-за высокого содержания клетчатки, помогающей снизить "плохой" холестерин. Но ее вкусовые качества подходят не всем, так что многие люди ищут другие варианты для утреннего приема пищи.

Представители журнала EatingWell узнали у врачей-кардиологов, какой самый полезный завтрак можно выбрать вместо овсянки, чтобы достаточно подкрепиться до обеда и при этом поддержать сердечно-сосудистую систему.

Чем лучше всего завтракать – альтернатива овсяной каши

Врачи порекомендовали попробовать внести в рацион греческий йогурт с ягодами и орехами. Это блюдо, по их мнению, отлично подходит под критерии того, какой должен быть завтрак: оно содержит белок, полезные жиры и клетчатку, что помогает дольше чувствовать сытость и поддерживает здоровье сердца.

Сперва рассмотрим детальнее, чем полезен сам йогурт, а затем перейдем к добавкам в нем.

Поддержка обмена веществ

В греческом йогурте много белка, который замедляет пищеварение и помогает держать уровень сахара в норме. Это снижает риск вредных для сосудов скачков глюкозы и инсулина.

Кардиолог Джек Вольфсон заметил, что за счет умеренного уровня сахара в йогурте, аппетит после него не разыгрывается вплоть до следующего приема пищи. При этом если вам небезразлично, чем завтракать, лучше выбирать натуральный йогурт без добавленного сахара, чтобы не перегружать организм сладким.

Если же хочется именно сладкого, лучше, по совету доктора, добавить в тарелку фрукты или ягоды.

Уменьшение воспаления

Греческий йогурт, как ферментированный продукт, содержит пробиотики, которые поддерживают разнообразие микрофлоры кишечника. Причем это важно не только для пищеварения, но и для здоровья сердца. Вольфсон отметил, что хорошая микрофлора помогает снижать хроническое воспаление и поддерживать нормальное давление – что, согласно исследованию из Scientific Reports, является важным фактором в борьбе с атеросклерозом.

Какой завтрак самый полезный – лучшие добавки для сытости

Особую роль в том, чем лучше завтракать, играют небольшие добавки – орехи и ягоды.

Так, например, грецкие орехи содержат омега-3 жирные кислоты растительного происхождения. Они помогают защищать сосуды, уменьшают окисление "плохого" холестерина и поддерживают эластичность стенок. Исследование их журнала Американской кардиологической ассоциации также доказывает, что регулярное употребление орехов может снижать как общий, так и "плохой" холестерин.

Ягоды, по словам кардиолога Элизабет Клодас, богаты антиоксидантами, полифенолами и клетчаткой. Эти вещества снижают воспаление и поддерживают работу сосудов, а, по данным научной ассоциации NMCD, еще и позитивно влияют на давление.

Выбирая, чем полезно завтракать, кардиологи советуют обращать внимание на следующие факторы:

Белок: яйца, творог, тофу и греческий йогурт помогают "стабилизировать" сахар в крови и не дают слишком быстро проголодаться.

Полезные жиры: орехи, семена, авокадо, оливковое масло поддерживают уровень жиров и делают еду в целом более сытной.

Клетчатка: ягоды, яблоки, семена чиа, льна и цельнозерновые продукты помогают выводить холестерин и нормализуют работу кишечника.

Также, по их мнению, очень важно избегать лишнего добавленного сахара. Он часто прячется в йогуртах, мюсли и батончиках, поэтому стоит внимательно читать состав и выбирать несладкие варианты.

В итоге, овсянка остается хорошим выбором, но не обязательным. Как отмечает Джек Вольфсон, йогурт с ягодами и орехами – ничем не хуже, поскольку помогает обмену веществ, а также поддерживает сосуды и общее состояние сердца.

Главное правило простое: какой полезный завтрак вы бы ни выбрали, важнее ваша готовность есть его регулярно без неприязни.

