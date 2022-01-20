Люди старше 60 лет, медперсонал, полицейские, пожарные и студенты-медики должны были обязательно делать прививки.

Новое правительство Чешской Республики в среду, 19 января, отклонило план предыдущего правительства обязать пожилых людей и людей некоторых профессий проходить вакцинацию против COVID-19.

Предыдущее правительство во главе с премьер-министром Андреем Бабишем в начале декабря прошлого года издало распоряжение, согласно которому вакцинация обязательна для людей в возрасте 60 лет и старше, а также для медицинского персонала, полицейских, пожарных и студентов-медиков, передает AP News.

Распоряжение должно было вступить в силу в марте 2022 года. Однако позднее в декабре администрацию Бабиша сменило новое правительство, сформированное пятью партиями и возглавляемое премьер-министром Петром Фиалой.

"Мы договорились, что вакцинация против COVID-19 не будет обязательной", - заявил Фиала.

При этом он подчеркнул, что его правительство по-прежнему считает вакцины "лучшим инструментом для борьбы с COVID-19".

Читайте такжеKSE: заболеваемость COVID-19 в мире растет, в Украине - демонстрирует стремительный спадПо данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, на сегодняшний день 62,9% чехов считаются полностью вакцинированными, что ниже среднего показателя по Европейскому союзу. Почти 3,4 миллиона человек в стране с населением 10,5 миллиона уже получили повторную прививку. По словам Фиалы, привиты около 90% людей, подпадающих под обязательную вакцинацию.

Как сообщал УНИАН, ранее Чехия изменила правила въезда для украинцев. При въезде украинцы должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста вместе с сертификатом о вакцинации или выздоровлении от COVID-19.

Вас также могут заинтересовать новости: