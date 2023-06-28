Рассказываем, как группа крови влияет на продолжительность жизни и кто проживет дольше остальных.

В 1900-м году врач, химик, иммунолог и инфекционист Карл Ландштейнер открыл систему классификации групп крови, согласно которой они определяются как: 0 - первая, А - вторая, В - третья и АВ - четвертая соответственно. УНИАН выяснил, какая группа крови несет долголетие и чем это обусловлено.

В чем особенности групп крови - краткий экскурс в историю

Археологи и антропологи утверждают, что раньше всех была открыта первая группа крови, что логично из ее названия. Она принадлежала людям, которые занимались охотой и собирательством. В тот момент, когда человек стал развивать сельское хозяйство и земледелие, образовалась вторая группа крови из-за отличий в рационе питания и образа жизни.

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Третья присуща кочевникам и скотоводам, быт которых сильно отличался от предыдущих двух. Четвертая группа крови была открыта гораздо позже, и в причинах ее появления ученые не нашли однозначного ответа - или это произошло из-за загрязнения окружающей среды, или из-за смешанных браков.

Первая группа крови - особенности вида

Известно, что от группы крови зависит предрасположенность к тем или иным заболеваниям, к примеру:

О - аллергия, ЖКТ, щитовидная железа, тромбозы;

А - онкология, заболевания крови, сосудов и сердца;

В - болезни органов дыхания, сахарный диабет, инфекции;

АВ - атеросклероз, опорно-двигательный аппарат и все болезни второй и третьей групп.

Однако несмотря на возможность стать обладателем специфического недуга, люди с первой группой крови успешно доживают до старости. И нет в этом никакой загадки - чем уникальна 1 группа крови понятно, исходя из отсутствия предрасположенности к заболеваниям, от которых люди умирают чаще. К ним относятся проблемы с сердечно-сосудистой системой, онкология, атеросклероз и сахарный диабет. Те, у кого первая группа крови, как и предки, остались самыми выносливыми.

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