В 1900-м году врач, химик, иммунолог и инфекционист Карл Ландштейнер открыл систему классификации групп крови, согласно которой они определяются как: 0 - первая, А - вторая, В - третья и АВ - четвертая соответственно. УНИАН выяснил, какая группа крови несет долголетие и чем это обусловлено.
В чем особенности групп крови - краткий экскурс в историю
Археологи и антропологи утверждают, что раньше всех была открыта первая группа крови, что логично из ее названия. Она принадлежала людям, которые занимались охотой и собирательством. В тот момент, когда человек стал развивать сельское хозяйство и земледелие, образовалась вторая группа крови из-за отличий в рационе питания и образа жизни.
Третья присуща кочевникам и скотоводам, быт которых сильно отличался от предыдущих двух. Четвертая группа крови была открыта гораздо позже, и в причинах ее появления ученые не нашли однозначного ответа - или это произошло из-за загрязнения окружающей среды, или из-за смешанных браков.
Первая группа крови - особенности вида
Известно, что от группы крови зависит предрасположенность к тем или иным заболеваниям, к примеру:
- О - аллергия, ЖКТ, щитовидная железа, тромбозы;
- А - онкология, заболевания крови, сосудов и сердца;
- В - болезни органов дыхания, сахарный диабет, инфекции;
- АВ - атеросклероз, опорно-двигательный аппарат и все болезни второй и третьей групп.
Однако несмотря на возможность стать обладателем специфического недуга, люди с первой группой крови успешно доживают до старости. И нет в этом никакой загадки - чем уникальна 1 группа крови понятно, исходя из отсутствия предрасположенности к заболеваниям, от которых люди умирают чаще. К ним относятся проблемы с сердечно-сосудистой системой, онкология, атеросклероз и сахарный диабет. Те, у кого первая группа крови, как и предки, остались самыми выносливыми.