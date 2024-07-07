Специалисты провели исследование, направленное на увеличение пользы этого овоща для здоровья.

Новое исследование выявило в брокколи гены, которые усиливают содержащиеся в ней соединения, борющиеся с раком.

Комплексный геномный анализ брокколи выявил генетическую основу для производства глюкозинолатов (ГСЛ), веществ, известных противораковыми свойствами, пишет Scitechdaily.

Исследователи создали высококачественный геном на уровне хромосом и определили основные гены, ответственные за синтез ГСЛ. Несмотря на обширные исследования видов Brassica, генетическая основа разнообразия ГСЛ остается неясной. Понимание этих механизмов имеет решающее значение для повышения пищевой ценности брокколи и родственных культур.

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Предыдущие исследования выявили различные структуры ГСЛ, но конкретные гены и их роль в биосинтезе ГСЛ требуют дальнейшего изучения. Устранение этих пробелов имеет важное значение для разработки генетически улучшенных культур Brassica с повышенной пользой для здоровья.

Исследование, проведенное учеными Хунаньского сельскохозяйственного университета в Китае представляет собой сборку генома брокколи в масштабе хромосом. В этом исследовании используются передовые технологии секвенирования для детального анализа биосинтеза ГСЛ.

В ходе исследования был успешно собран высококачественный геном брокколи в масштабе хромосом с использованием передовых технологий.

"Результаты обеспечивают всестороннее понимание генетических факторов, влияющих на биосинтез GSL в брокколи. Эти знания имеют решающее значение для будущего генетического улучшения и повышения пищевой ценности культур Brassica", - прокомментировал Джунвэй Ван, соответствующий автор исследования.

То есть, понимая генетическую основу биосинтеза ГСЛ, исследователи могут создавать сорта с повышенной пользой для здоровья, способствуя улучшению здоровья и питания человека.

Другие новости о пользе брокколи

У этого крестоцветного овоща масса полезных свойств для здоровья. И одной борьбой со старением они не ограничиваются. Брокколи богата антиоксидантами лютеином и зеаксантином, предотвращающими окислительный стресс и повреждения клеток в глазах. А сульфорафан показал свою способность сдерживать процессы старения.

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