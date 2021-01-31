Его госпитализировали.

В Одессе госпитализирован мужчина, заразившийся ботулизмом.

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Как сообщили в Одесском областном лабораторном центре Минздрава Украины, местный житель заболел после употребления консервированной скумбрии, изготовленной в домашних условиях.

Он был госпитализирован в Одесскую городскую клиническую инфекционную больницу.

Ботулизм: что это за болезнь

Ботулизм - тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель болезни, клостридия ботулизма, в неблагоприятных условиях образует споры, которые являются очень устойчивыми, например, выдерживают кипячение при 100 градусах в течение 5 часов.

В анаэробной среде (без доступа кислорода) споры прорастают с выделением токсина, который является одним из самых смертельных ядов.

Первые симптомы заболевания чаще всего возникают через 12-24 часов после употребления зараженной пищи.

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Автор: Лариса Козовая