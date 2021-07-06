Это коварное растение вызывает химическое ожоги 1-3 степени.

В середине лета на всей территории Украины расцветает опасное растение, с которым ведется борьба. Борщевик Сосновского можно встретить в любой местности. Это растение внешне напоминает цветущий укроп и может достигать высоты 3-5 метров. При контакте с листьями и стеблем растения на коже возникают болезненные ожоги.

Исторически борщевик рос только в России на Кавказе, но в 40-ых годах прошлого века его распространили по территории СССР как кормовое растение. Оказалось, коровы после борщевика дают горькое молоко, а у людей растение вызывает ожоги. Искоренить этот сорняк крайне трудно, а попав на территорию он очень быстро разрастается.

В чем опасность борщевика?

Читайте такжеУченые назвали продолжительность жизни людей в 2100 годуВо всех частях этого растения находятся вещества фуранокумарины. Сами по себе они безвредны и даже используются в медицине для лечения псориаза. Однако при контакте с солнечными лучами фуранокумарины вызывают сильные ожоги кожи.

Чем дольше человек находится под солнцем после прикосновения к борщевику, тем серьезнее будут ожоги. При прямом контакте с борщевиком человек может совсем ничего не почувстововать. Однако со временем кожа начнет "гореть" под солнцем, место ожога покраснеет, могут появиться пузыри.

Ожоги от борщевика – симптомы и первая помощь

Первый контакт с борщевиком почти незаметен. После пребывания на солнце место ожога краснеет, затем появляется боль, отек. При сильном поражении на коже могут появиться пузыри с желтой жидкостью. Если поражена большая площадь кожи, человек может чувствовать общее недомогание: слабость, пониженное давление, сильную головную боль, головокружение, тошноту.

Самыми уязвимыми к ожогу участками кожи считаются живот, внутренняя часть бедер и лицо. Особенно болезненными являются ожоги для детей. Пораженные участки кожи могут "гореть" под солнцем несколько дней.

Читайте такжеАллергия на амброзию: чем лечить и как уберечься от пыльцыЕсли избежать контакта с борщевиком не удалось, в первую очередь нужно закрыть место ожога одеждой. Рекомендуется как можно быстрее зайти в помещение или в тень и не выходить под открытые лучи. Затем ожог нужно промыть проточной водой с мылом и наложить стерильную повязку. В течении следующих 2 дней нельзя находиться под солнцем.

После оказания первой помощи ожог нужно показать врачу. Он назначит ранозаживляющие и антигистаминные препараты. Самолечение и народная медицина при поражении борщевиком крайне опасны. Это может усугубить ожог. Если ожоги получил ребенок, его следует показать педиатру.

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Автор: Екатерина Пулатова