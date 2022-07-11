По данным ВОЗ, украинцы, которые пересекли границу с Польшей после 24 февраля, имеют право на бесплатную медицинскую помощь - так же, как и граждане страны. Этой услугой могут воспользоваться все украинцы - вне зависимости от возраста или социального положения. УНИАН расскажет, какая помощь украинцам в Польше доступна и как ее получить.
- Медицинская помощь украинцам-беженцам в Польше - виды
- Стоматологи для беженцев в Польше и узкопрофильные врачи
- Лекарства для беженцев в Польше
- Какие выплаты положены беременным в Польше
Ранее мы говорили о том, что Польша продолжит выплаты беженцам из Украины.
Медицинская помощь украинцам-беженцам в Польше - виды
Согласно польскому законодательству, граждане нашей страны, вынужденные бежать от войны в Польшу, имеют право на следующие виды медицинской помощи:
- базовая медицинская помощь - визиты к семейным врачам, вызов скорой;
- специализированная амбулаторная помощь;
- диагностические исследования (по направлению врача);
- лечение в стационаре;
- психиатрическое лечение;
- реабилитация (кроме курортов);
- стоматологические услуги.
Найти медицинское учреждение можно по телефону бесплатной круглосуточной горячей линии: 800 190 590.
Если вам нужна помощь в ночное время, на выходные или праздники, вы можете обратиться за ней по телеплатформе первого контакта (ТПК): 800 137 200. ТПК работает в будние дни с 18:00 до 08:00, а в выходные с 08:00 до 08:00 следующего дня.
Для того, чтобы обращаться к профильным специалистам, вам нужно иметь при себе:
- загранпаспорт с отметкой о пересечении границы после 24 февраля;
- в отсутствие загранпаспорта - любой другой документ с данными о пересечении границы.
Также вам необходимо оформить PESEL - идентификационный номер, который упрощает доступ к разным социальным услугам на территории страны.
Стоматологи для беженцев в Польше и узкопрофильные врачи
Процедура записи к врачу в Польше не отличается от украинской - прежде всего, вы должны попасть к семейному врачу, который выдаст направление. Чаще всего, врачи не говорят на английском, поэтому вам необходим переводчик.
Есть несколько специалистов, которые принимают напрямую - без семейного врача:
- онкологи;
- гинекологи;
- психиатры;
- стоматологи;
- венерологи и дерматологи.
Учитывайте, что в Польше ждать своей очереди на прием к врачу можно очень долго - от нескольких недель до 90 дней.
Важный момент: для того, чтобы получить весь необходимый спектр медицинских услуг, украинцам не нужно устраиваться на работу или оформлять страховку.
Вызвать скорую помощь в Польше можно по номеру 999 или 112. При этом, дежурный оператор проведет опрос и, если он поймет, что вашей жизни ничего не угрожает, имеет право отказать вам в экстренной помощи. Взамен он расскажет, как вам улучшить свое самочувствие или к какому врачу обратиться.
Лекарства для беженцев в Польше
В большинстве своем, лекарства в Польше продаются по рецепту - без него в аптеке вы вряд ли сможете купить какое-либо существенное лекарство. Только врач может определить, стоит ли вам прописывать тот или иной препарат. Также в Польше, как и в Украине, действует программа возмещения средств за медицинские препараты - государство возвращает вам сумму целиком или частично.
Найти свой препарат и узнать, будет ли за него компенсация, можно в утвержденном списке лекарств.
Все украинцы, которые пересекли границу после 24 февраля 2022 года и получили рецепт от врача, имеют право на возмещение денег за лекарства - так же, как и граждане Польши.
На территории Республики Польша введен календарь вакцинации для детей и взрослых, с которым необходимо ознакомиться, чтобы не нарушать правил страны. Также власти Польши рекомендуют украинцам сделать прививку от Covid-19 - эта опция доступна детям от 5 лет и взрослым.
Какие выплаты положены беременным в Польше
Беременные украинки, которые пересекли границу после 24 февраля 2022 года, имеют право на:
- бесплатное ведение беременности и наблюдение врача;
- роды;
- уход на новорожденным.
Получить доступ к этой услуге можно, если заключить контракт с Национальным фондом охраны здоровья и стать на учет в отделение акушерства и гинекологии.
Беременной девушке нужно при себе иметь:
- загранпаспорт с отметкой о пересечении границы;
- номер PESEL;
- медицинскую карту с заключением врача о состоянии здоровья и данными о протекании беременности.
Во время первого визита к польскому врачу женщину поставят на учет, проведут все необходимые медицинские процедуры и возьмут анализы. С этого момента за ней будет закреплена индивидуальная акушерка и врач, который ответит на все вопросы и поможет сориентироваться в период схваток и родов.
При условии, что роды прошли удачно, а женщина чувствует себя хорошо, ее через три дня выписывают из роддома. Затем домой к семье приходит врач, который наблюдает за состоянием малыша. Для того, чтобы получить свидетельство о рождении ребенка в Польше, вам нужны:
- загранпаспорта родителей;
- свидетельство о браке на польском языке;
- документ из роддома о рождении ребенка;
- свидетельство о рождении матери.
Важный момент: ребенку-украинцу, который родился на территории Польши, автоматически гражданство не выдается.
Для того, чтобы получить украинское гражданство, маме и папе малыша нужно обратиться в украинское консульство. Тогда фото малыша вклеят в паспорт одного из родителей, и ребенок может законно вернуться в Украину.