Возможно ли бесплатное лечение для украинцев в Польше и как беженцам обратиться к врачу - узнайте в материале УНИАН.

По данным ВОЗ, украинцы, которые пересекли границу с Польшей после 24 февраля, имеют право на бесплатную медицинскую помощь - так же, как и граждане страны. Этой услугой могут воспользоваться все украинцы - вне зависимости от возраста или социального положения. УНИАН расскажет, какая помощь украинцам в Польше доступна и как ее получить.

Ранее мы говорили о том, что Польша продолжит выплаты беженцам из Украины.

Медицинская помощь украинцам-беженцам в Польше - виды

Согласно польскому законодательству, граждане нашей страны, вынужденные бежать от войны в Польшу, имеют право на следующие виды медицинской помощи:

базовая медицинская помощь - визиты к семейным врачам, вызов скорой;

специализированная амбулаторная помощь;

диагностические исследования (по направлению врача);

лечение в стационаре;

психиатрическое лечение;

реабилитация (кроме курортов);

стоматологические услуги.

Найти медицинское учреждение можно по телефону бесплатной круглосуточной горячей линии: 800 190 590.

Если вам нужна помощь в ночное время, на выходные или праздники, вы можете обратиться за ней по телеплатформе первого контакта (ТПК): 800 137 200. ТПК работает в будние дни с 18:00 до 08:00, а в выходные с 08:00 до 08:00 следующего дня.

Для того, чтобы обращаться к профильным специалистам, вам нужно иметь при себе:

загранпаспорт с отметкой о пересечении границы после 24 февраля;

в отсутствие загранпаспорта - любой другой документ с данными о пересечении границы.

Также вам необходимо оформить PESEL - идентификационный номер, который упрощает доступ к разным социальным услугам на территории страны.

Стоматологи для беженцев в Польше и узкопрофильные врачи

Процедура записи к врачу в Польше не отличается от украинской - прежде всего, вы должны попасть к семейному врачу, который выдаст направление. Чаще всего, врачи не говорят на английском, поэтому вам необходим переводчик.

Есть несколько специалистов, которые принимают напрямую - без семейного врача:

онкологи;

гинекологи;

психиатры;

стоматологи;

венерологи и дерматологи.

Учитывайте, что в Польше ждать своей очереди на прием к врачу можно очень долго - от нескольких недель до 90 дней.

Важный момент: для того, чтобы получить весь необходимый спектр медицинских услуг, украинцам не нужно устраиваться на работу или оформлять страховку.

Вызвать скорую помощь в Польше можно по номеру 999 или 112. При этом, дежурный оператор проведет опрос и, если он поймет, что вашей жизни ничего не угрожает, имеет право отказать вам в экстренной помощи. Взамен он расскажет, как вам улучшить свое самочувствие или к какому врачу обратиться.

Лекарства для беженцев в Польше

В большинстве своем, лекарства в Польше продаются по рецепту - без него в аптеке вы вряд ли сможете купить какое-либо существенное лекарство. Только врач может определить, стоит ли вам прописывать тот или иной препарат. Также в Польше, как и в Украине, действует программа возмещения средств за медицинские препараты - государство возвращает вам сумму целиком или частично.

Найти свой препарат и узнать, будет ли за него компенсация, можно в утвержденном списке лекарств.

Все украинцы, которые пересекли границу после 24 февраля 2022 года и получили рецепт от врача, имеют право на возмещение денег за лекарства - так же, как и граждане Польши.

На территории Республики Польша введен календарь вакцинации для детей и взрослых, с которым необходимо ознакомиться, чтобы не нарушать правил страны. Также власти Польши рекомендуют украинцам сделать прививку от Covid-19 - эта опция доступна детям от 5 лет и взрослым.

Какие выплаты положены беременным в Польше

Беременные украинки, которые пересекли границу после 24 февраля 2022 года, имеют право на:

бесплатное ведение беременности и наблюдение врача;

роды;

уход на новорожденным.

Получить доступ к этой услуге можно, если заключить контракт с Национальным фондом охраны здоровья и стать на учет в отделение акушерства и гинекологии.

Беременной девушке нужно при себе иметь:

загранпаспорт с отметкой о пересечении границы;

номер PESEL;

медицинскую карту с заключением врача о состоянии здоровья и данными о протекании беременности.

Во время первого визита к польскому врачу женщину поставят на учет, проведут все необходимые медицинские процедуры и возьмут анализы. С этого момента за ней будет закреплена индивидуальная акушерка и врач, который ответит на все вопросы и поможет сориентироваться в период схваток и родов.

При условии, что роды прошли удачно, а женщина чувствует себя хорошо, ее через три дня выписывают из роддома. Затем домой к семье приходит врач, который наблюдает за состоянием малыша. Для того, чтобы получить свидетельство о рождении ребенка в Польше, вам нужны:

загранпаспорта родителей;

свидетельство о браке на польском языке;

документ из роддома о рождении ребенка;

свидетельство о рождении матери.

Важный момент: ребенку-украинцу, который родился на территории Польши, автоматически гражданство не выдается.

Для того, чтобы получить украинское гражданство, маме и папе малыша нужно обратиться в украинское консульство. Тогда фото малыша вклеят в паспорт одного из родителей, и ребенок может законно вернуться в Украину.

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