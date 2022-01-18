В том, что именно для будущих матерей коронавирус представляет наибольшую опасность, ученые убеждались в ходе масштабных исследований.

Беременные делают прививку от COVID-19 значительно реже других женщин детородного возраста - хотя именно для тех, кто вынашивает ребенка, коронавирус представляет наибольшую опасность.

К такому выводу пришли шотландские медики, проанализировав данные обо всех родах, принятых в этой стране за первый год прививочной кампании, передает Би-би-си.

По состоянию на конец октября 2021 года, лишь менее трети молодых матерей (32,2%) получили к моменту родов прививку от COVID-19. В то время как в целом в Шотландии среди женщин детородного возраста (от 18 до 44 лет) от коронавируса вакцинировано более трех четвертей (77,4%).

"Для защиты здоровья женщин и детей в ходе продолжающейся пандемии совершенно необходимо уделять больше внимания уровню вакцинации беременных", - пишут авторы статьи, опубликованной в журнале Nature.

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В том, что именно для будущих матерей коронавирус представляет наибольшую опасность, ученые убеждались уже неоднократно в ходе масштабных исследований.

Согласно последним данным из США, заражение беременной женщины COVID-19 увеличивает риск смерти во время родов в 15 раз, а вероятность родить недоношенного ребенка - в 22 раза.

К схожим выводам пришло и международное исследование, проведенное Оксфордским университетом. По словам профессора Ариса Папагеоргиу, возглавляющего в оксфордском Институте здоровья матери и ребенка научное направление, беременность и COVID-19 "взаимно осложняют друг друга".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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