18 пациентов уже в безопасном месте.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил об эвакуации пациентов Балаклейской больницы.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Сегодня удалось эвакуировать пациентов Балаклейской больницы, которую на днях обстреляли оккупанты. 18 пациентов учреждения уже в безопасном месте и продолжают лечение", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Синегубов заявил, что российские оккупанты попали в районную больницу Балаклеи, здание было частично повреждено.

"Пациенты и персонал нуждаются в немедленной эвакуации, это около 70 пациентов и медицинский персонал. Делаем все, чтобы это сделать и спасти людей", - отметил он.

Синегубов напомнил, что Балаклея - это временно оккупированная территория Харьковской области, где городской голова пошел на сотрудничество с оккупантами.

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