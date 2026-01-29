'Артериум' опроверг информацию об ограничении деятельности из-за решения британского суда

Корпорация "Артериум" работает в штатном режиме и нет никаких ограничений по управлению, распоряжению акциями или осуществлению хозяйственной деятельности корпорации.

29 января 2026 года в отдельных средствах массовой информации появились публикации со ссылкой на заявления адвокатов Софии Жеваго, в которых упоминается корпорация "Артериум". В компании уверяют, что распространенная в этих материалах информация не соответствует действительности и основана на недостоверных фактах.

Там заверили, что корпорация "Артериум" работает в штатном режиме и нет никаких ограничений по управлению, распоряжению акциями или осуществлению хозяйственной деятельности корпорации.

Что касается фактически распространенной информации, в компании считают важным подчеркнуть несколько моментов.

"Высокий суд Англии и Уэльса не принимал никаких решений, которые устанавливали бы ограничения или запреты в отношении новых акционеров корпорации "Артериум", их корпоративных прав или деятельности самой корпорации", - сообщили в компании.

Также отмечается, что София Жеваго и члены ее семьи никогда не были и не являются владельцами корпорации "Артериум".

"Новые акционеры приобрели корпоративные права корпорации "Артериум" на основании договора купли-продажи с компанией Francombe Ventures Limited. Сделка была заключена с соблюдением требований действующего законодательства Украины, после надлежащей проверки правосубъектности и полномочий представителей продавца. В настоящее время договор является действующим, не обжалованным в установленном законом порядке", - говорится в заявлении.

Там утверждается, что корпорация "Артериум" и ее акционеры не являются сторонами каких-либо корпоративных или судебных споров, связанных с компанией Francombe Ventures Limited.

"По имеющейся информации, истица в британском суде пытается доказать якобы наличие у нее прав собственности на акции Francombe Ventures Limited. В то же время это не подтверждается официальными данными публичного реестра компаний Великобритании - Companies House", - сообщили в компании.

Кроме того, отмечается, что постановление, на которое ссылаются в публикациях, носит временный, обеспечительный характер и было вынесено без рассмотрения дела по существу и без участия ответчиков. Также оно не содержит никаких выводов суда относительно законности требований истицы.

В корпорации заверили, что они открыты для предоставления проверенной и корректной информации. Там напомнили, что актуальные официальные комментарии и разъяснения по ситуации всегда публикуются на официальных каналах коммуникации компании.

