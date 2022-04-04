В Закарпатской области работает 738 заведений из 753, в Черновицкой области - 503 из 516, в Ивано-Франковской – 832 из 857.

Работа аптек восстанавливается, сейчас в Украине работают более 80% аптечных учреждений.

Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

"Исследования Proxima Research International показывают, что из 20,8 тыс. аптечных точек по состоянию на 24 марта продолжают работать 80%. Наиболее значительная доля аптек работает в западных регионах. Например, в Закарпатской области работает 738 заведений из 753, в Черновицкой области – 503 из 516, в Ивано-Франковской – 832 из 857. Мы очень благодарны коллегам за такую активную работу для сохранения здоровья украинцев", - отметил он.

Для облегчения условий работы Минздрав разработал ряд мер и постоянно общается с представителями аптечных сетей.

Так, для оказания фармацевтической помощи населению в условиях военного положения студенты всех медицинских и фармацевтических специальностей получили право работать в фармацевтических (аптечных) учреждениях. Также Минздрав призвал фармацевтов, сменивших место жительства, выходить на работу в аптечные учреждения, работающие поблизости.

В то же время Минздрав и Гослекслужба проводят мониторинг стоимости лекарств, чтобы избежать необоснованного роста цен и обеспечить постоянный доступ покупателей к лекарственным средствам.

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