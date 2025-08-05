Антимонопольный комитет Украины оштрафовал двух крупнейших дистрибьюторов лекарственных средств - ООО "БаДМ" и СП ООО "Оптима-Фарм, ЛТД" - на общую сумму более 4,8 млрд грн. Как заявил народный депутат VIII созыва и общественный деятель Александр Черненко, дело о сговоре на фармацевтическом рынке, развязанное АМКУ, должно получить логическое продолжение в виде урегулирования аптечных монополий.

Согласно сопроводительной информации из текста решения, упомянутые компании в течение 2020-023 годов согласованно устанавливали одинаковые или подобные цены на популярные лекарственные средства, в частности Спазмалгон, Эвказолин, Бифрен, Нейроксон и другие.

"Были зафиксированы случаи, когда изменение стоимости происходило в один и тот же день или с интервалом в несколько суток - очевидно, без привязки к отпускной цене или любого другого рыночного показателя", - написал Черненко в своем профиле в Facebook.

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По данным АМКУ, такие действия являются признаком антиконкурентного сговора, поскольку не имели экономического обоснования и происходили при отсутствии четких и прозрачных механизмов ценообразования. В то же время прибыли компаний стремительно выросли: У "БаДМ" - в 3,5 раза, у "Оптима-Фарм" - в 11 раз.

Общая доля этих двух компаний на рынке оптовой реализации лекарств за 2022-2023 годы превысила 85%, что сделало невозможным честную конкуренцию для других игроков.

Решением АМКУ от 31 июля 2025 года наложены штрафы в размере 2,37 млрд грн на "БаДМ" и 2,43 млрд грн на "Оптима-Фарм". Обе компании обязаны прекратить нарушение антимонопольного законодательства.

В то же время Александр Черненко обратил внимание на схожие риски в розничном сегменте фармрынка, а именно в аптечном бизнесе.

"ТОП-5 аптечных сетей контролируют 64% всего розничного товарооборота и владеют 41% всех аптечных точек в стране. И до недавнего времени они решали не только то, какую цену заплатит потребитель, но и то, что именно он купит", - подчеркнул Черненко.

По мнению общественного деятеля, хотя регуляция СНБО, введенная в начале года, и консолидированная позиция производителей лекарств позволили вернуть контроль над ценообразованием, нужны дополнительные шаги. В частности, необходимо создать механизмы, которые сделали бы невозможным возрождение теневых схем, а также предотвратить расширение монополии крупных сетей.

Напомним, в феврале 2025 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которое предусматривало усиление контроля над ценообразованием на фармрынке, в частности запрет маркетинговых платежей между аптеками и производителями. Также в июле 2025 года Минздрав запустил Национальный каталог цен на лекарственные средства и ввел референтное ценообразование. Эти шаги должны стать основой для реформы фармрынка и снижения стоимости лекарств для украинцев.