В госпитале можно получить неотложную помощь, хирургическую помощь, стационарные и амбулаторные услуги, услуги для женщин и детей, включая акушерство.

Американские врачи развернули возле Львова полевой госпиталь, где бесплатно будут оказывать медицинскую помощь.

Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Американские врачи развернули возле Львова полевой госпиталь, где бесплатно будут оказывать медицинскую помощь всем, кто будет нуждаться в ней в условиях войны", - отметил он.

По словам председателя ОВА, в госпитале можно получить неотложную помощь, хирургическую помощь, стационарные и амбулаторные услуги, услуги для женщин и детей, включая акушерством.

Одновременно госпиталь сможет принять 60 пациентов.

"Есть большая команда – около сотни медработников. Часть из них имеет опыт работы в Ираке. Все необходимое для оказания помощи медики привезли с собой. В госпитале будут оказывать помощь круглосуточно", - рассказал Козицкий.

Он добавил, что на этой неделе заработает также полевой госпиталь на Яворивщине, который развернут израильские медики.

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