Амброзия - самый опасный сорняк в Украине, который вызывает сильную аллергию летом.

В разгаре лета пора вспомнить про амброзию - самый опасный сорняк в Украине, который наносит огромный вред сельскому хозяйству и здоровью человека. Это растение осушает землю и делает её неплодородной, вытесняет другие растения и вызывает проблемы со здоровьем. Разбираемся, как обезопасить себя от аллергии на амброзию и побороть сорняк навсегда.

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Чем опасна амброзия для человека

Амброзия попала в Европу в 19 веке на кораблях мореплавателей, которые путешествовали из Северной Америки. В Украине она стала инвазивным видом, то есть таким, который чрезвычайно быстро распространяется и вытесняет другие растения. Амброзия быстро разрастается и очень истощает почву. После неё земля становится непригодной для выращивания овощей.

Дело в том, что на нашей территории у амброзии нет природных врагов и заболеваний - все они обитают на родине растения, в Северной Америке. Но в Украине растению ничего не мешает размножаться и оно превращается в настоящие "джунгли" в короткое время. К тому же этот сорняк от природы является очень живучим и имеет мощный корень.

В чем проявляется аллергия на амброзию

Пыльца амброзии - очень сильный аллерген, который разносится на большую территорию и вызывает неприятные симптомы даже в небольшой концентрации. Аллергия на амброзию проявляется в период активного цветения растения, то есть с июля по октябрь. Особенно опасна аллергия на растение для аллергиков и больных астмой, а также курящих.

Самые частые симптомы аллергии на амброзию такие:

покраснение и зуд глаз;

повышенная слезливость;

боль и першение в горле;

покраснения и высыпания на коже;

хриплый кашель;

заложенность носа;

отеки под глазами.

Понять, что у вас есть негативная реакция именно на амброзию, можно с помощью теста на аллергию. Для этого обратитесь к аллергологу.

Что лучше всего помогает от аллергии на амброзию

Людям с аллергией на амброзию в период цветения сорняка придерживайтесь определенных правил. Они направлены на максимальное избегание пыльцы растения.

Воздержитесь от прогулок на природе ранним утром, в период самой высокой концентрации пыльцы в воздухе.

После прогулки сразу переоденьтесь и помойте руки, по возможности - примите душ.

Не проветривайте комнату днем - вместо этого пользуйтесь кондиционером.

Постиранные вещи сушите не на улице, а в помещении.

Каждую неделю проводите в доме влажную уборку.

На улицу выходите в масках, которые наверняка остались со времен пандемии коронавируса.

Если симптомы аллергии сильно досаждают вам - попросите аллерголога выписать лекарство. Но не занимайтесь самолечением!

Как бороться с амброзией на участке

Если амброзия выросла на небольшом участке - самым эффективным методом борьбы считается вырывание с корнем. Корень у растения может достигать длины 5 метров, поэтому перед выдергиванием можно слегка разрыть землю граблями.

На большом участке амброзию можно скосить. Но делать это нужно лишь после окончания активного роста растения, иначе оно размножится ещё сильнее. Также заросли сорняка можно опрыскать гербицидами.

Участок, на котором росла амброзия, удобрите компостом и минеральными подкормками. Этот сорняк не любит богатую почву.

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