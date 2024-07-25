Эксперты из Эдинбургского университета изготовили сосуды и готовятся проверить их на животных.

3D-печатные кровеносные сосуды, которые точно имитируют свойства человеческих вен, могут изменить методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Группа исследователей под руководством Инженерной школы Эдинбургского университета создала синтетический сосуд из геля на водной основе, используя 3D-принтер, пишет Independent.

Команда ученых заявила, что гибкие гелеобразные трубки, которые так же прочны, как естественные кровеносные сосуды, и легко интегрируются в тело, могут заменить человеческие и синтетические вены, которые в настоящее время используются для изменения маршрута кровотока при операциях по шунтированию сердца.

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По мнению исследователей, это может убрать риск рубцевания, боли и инфекций, связанных с удалением человеческих вен при операциях по шунтированию сердца.

Команда заявила, что трубки, которые могут быть диаметром от 1 до 40 мм, могут уменьшить вероятность отказа небольших синтетических трансплантатов, которые трудно интегрировать в тело.

Ведущий автор исследования Фараз Фазал сказал: "Наша гибридная техника открывает новые и захватывающие возможности для изготовления трубчатых конструкций в тканевой инженерии".

Главный исследователь доктор Норберт Радачи сказал: "Результаты нашего исследования направлены на решение давней задачи в области инженерии сосудистых тканей – создание проводника, который имел бы биомеханические свойства, аналогичные свойствам вен человека".

Следующий этап исследования будет включать изучение использования кровеносных сосудов на животных в сотрудничестве с институтом Рослина с последующими испытаниями на людях.

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Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смертей во всем мире. Многие факторы риска напрямую связаны с выбором образа жизни, особенно с питанием.

Специалисты отметили, что диета может существенно повлиять на здоровье сердца, управляя артериальным давлением, уровнем холестерина и общим воспалением в организме

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