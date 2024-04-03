Существует множество причин, по которым многие врачи не рекомендуют сидеть на ограничительной диете.

Ограничительные диеты - это способ питания, при котором калории снижаются до уровня ниже энергетических потребностей и/или ограничиваются.

По словам основательницы американского Центра расстройств пищевого поведения Дженнифер Роллин, такие диеты неустойчивы, пишет CNN. Как пояснила специалист, вы можете не удовлетворить потребности в калориях или питательных веществах, или они могут провоцировать переедание и могут привести к нездоровым отношениям с едой и телом.

Как определить, когда диета носит ограничительный характер или это выбор здровых продуктов

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Есть хорошие практические правила. Если вы выбираете продукты в надежде похудеть, или если диета исключает целые группы продуктов, то это вы придерживаетесь ограничительной диеты, сказала диетолог Натали Мокари.

Однако, если определить сложно, то Роллин и Мокари посоветовали задать себе три вопроса.

Как часто вы думаете о еде?

Один из способов оценить свою диету - понять, как много вы думаете о еде.

Когда люди соблюдают ограничительную диету, они склонны зацикливаться на том, что ели, что будут есть, а также на стыде, который они испытывают после еды, пояснила Мокари.

"Для кого-то это становится слишком утомительным в повседневной жизни и мешает получать удовольствие. Это может вызвать множество навязчивых форм поведения. … О еде не следует думать таким образом", - сказала она.

Насколько вы строги?

"Еще одним хорошим показателем является гибкость в отношении питания, которому вы следуете", - сказала Роллин.

"Есть разница между предпочтением в еде или способом питания, который заставляет кого-то чувствовать себя хорошо, и набором жестких правил, которые необходимо соблюдать", - сказала она, добавив, что эти требования часто сопровождаются чувством вины и стыда.

Можно мне немного?

С клиентами Мокари использует правило 80/20, где 80% времени они сосредотачиваются на употреблении продуктов, необходимых для определенной диеты, а в 20% случаев они проявляют большую снисходительность.

Этот подход также помогает отойти от ограничительного мышления.

По словам Роллин, ощущение, будто вы не можете контролировать себя в отношении определенных продуктов, может быть признаком того, что вы слишком ограничили рацион. По ее словам, это может быть физически ограничивающим, если вы не позволяете себе есть пищу, или психическим, когда вы стыдите себя во время еды и после нее.

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