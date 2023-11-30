Ученые подчеркивают, что согласно исследованиям, 40% людей в мире не высыпаются, что имеет основополагающее значение для здорового образа жизни.

Согласно новому исследованию, 20-минутные физические упражнения могут повысить производительность вашего мозга после плохого ночного сна.

Исследователи из Портсмутского университета обнаружили, что когнитивные способности улучшаются после упражнений умеренной интенсивности независимо от того, насколько хорошо люди спали. Об этом пишет Independent.

Исследования показывают, что 40% населения мира не высыпается, что имеет основополагающее значение для поддержания здорового образа жизни.

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Доктор Джо Костелло из университетской школы спорта, здоровья и физических упражнений (SHES) объяснил, что физические упражнения могут помочь преодолеть снижение производительности мозга, вызванное недостатком сна.

"Из существующих исследований мы знаем, что физические упражнения улучшают или поддерживают наши когнитивные способности, даже когда уровень кислорода снижается. Но это первое исследование, в котором предполагается, что он также улучшает когнитивные способности как после полного, так и частичного лишения сна, а также в сочетании с гипоксией", - сказал он.

"Результаты значительно дополняют то, что мы знаем о взаимосвязи между физическими упражнениями и этими факторами стресса, и помогают укрепить идею о том, что движение - это лекарство для тела и мозга", - добавил Костелло.

Исследование, опубликованное в журнале Physiology and Behaviour, включало два эксперимента, в каждом из которых участвовало 12 человек.

В первом изучалось влияние частичного лишения сна на когнитивные способности человека, а во втором - влияние полного лишения сна и гипоксии (кислородного голодания).

В обоих случаях все участники почувствовали улучшение когнитивных функций после 20-минутной езды на велосипеде.

Исследование предполагает, что физические упражнения могут улучшить когнитивные способности, поскольку они способствуют изменению количества гормонов, регулирующих работу мозга, а также психофизиологических факторов, включая мозговой кровоток, возбуждение и мотивацию.

Как кофе влияет на работу мозга

Как сообщал УНИАН, ранее исследователи выяснили, что кофе способен серьезно улучшить когнитивные способности мозга. В ходе исследования был изучен мозг более 2 тыс. человек в возрасте от 45 до 74 лет. В нем сравнивались четыре группы людей, которые заявили, что регулярно пьют разное количество чашек кофе в день.

Исследование показало, что люди, которые регулярно выпивали три-четыре чашки кофе в день, имели самую сильную структуру мозга, если учитывать несколько факторов, включая сохранение толщины коры, что обычно связано с более высоким интеллектом.

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