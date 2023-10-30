Цвет скорлупы не влияет на само яйцо. Исследования показали, что скорлупа разного цвета никак не влияет на питательные вещества желтка и белка.

Пожалуй, нет более универсального продукта, чем яйцо. Его можно приготовить разными способами, и самым популярным является яйцо, сваренное вкрутую.

Эксперты назвали 11 фактов, которые нужно знать о яйцах, сваренных вкрутую: от их пищевой ценности до всех хитростей по очистке, пишет Thedailymeal.

1. Американцы любят яйца, сваренные вкрутую. В 17 штатах самым популярным стилем яиц были вареные яйца. Следующим - яйцо-пашот.

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2. Сваренные вкрутую яйца - быстрый источник белка. Белок является важным питательным веществом не только для мышц, но и для здоровых костей, хрящей и даже кожи. Хотя многие из нас могут есть мясо в той или иной форме как самый большой источник белка, яйца, сваренные вкрутую, также являются отличным источником важных питательных веществ и гораздо более портативны, чем некоторые другие источники, такие как мясо и рыба. Одно большое яйцо содержит 6,3 грамма белка и считается полноценным белком, поскольку оно содержит все девять незаменимых аминокислот, которые не вырабатывает человеческий организм.

Для быстрого получения белка до или после тренировки или для богатого белком завтрака перед утренней поездкой на работу, отличным вариантом будет простое отварное яйцо.

3. Они полезны для сердца. Когда вы думаете о сваренных вкрутую желтках, то, вероятно, вы также думаете и о холестерине. Это правда, что яйца содержат холестерин (около 186 мг в обычном большом яйце), однако, как выяснили ученые - это "хороший" холестерин.

4. В вареных яйцах может быть меньше холестерина, чем в других яйцах. Все из-за термической обработки, поскольку, например, при жарке к яйцам добавляется еще и масло.

5. Есть масса лайфхаков, как почистить крутое яйцо. От раскалывания и очистки под водой или встряхивания их всех вместе в контейнере до использования ложки, скотча или любого количества приспособлений для чистки яиц, но почти ни один из них не является надежным.

6. То, насколько трудно их очистить, может быть показателем свежести. Свежие яйца, как известно, труднее очистить. По словам Маргарет Хадсон, президента Burnbrae Farms, свежие яичные белки прилипнут к мембране на внутренней скорлупе яйца, когда варятся, потому что свежие яичные белки более кислые. Однако по мере старения яйца кислотность уменьшается, а пространство между яичным белком и липкой оболочкой увеличивается, что снижает вероятность прилипания вареного яйца к скорлупе.

7. Их срок годности может быть не таким долгим, как вы думаете. По данным Министерства сельского хозяйства США, сырые яйца из магазина обычно можно безопасно есть в течение трех-пяти недель с момента покупки. И хотя, в маркетах продают мытые яйца, по данным Проекта по животноводству Университета штата Айова, немытые яйца на самом деле остаются свежими дольше (неделями, даже без охлаждения!). При этом, по данным Министерства сельского хозяйства США, срок годности сваренных вкрутую яиц меньший, чем свежих. Их можно безопасно есть в теяение недели, если такие яйца хранятся в холодильнике.

8. Традиция есть яйца, сваренные вкрутую, уходит корнями в глубь веков. По словам доктора Карен Карр из Портлендского государственного университета, изобретение гончарного дела примерно в 5000 году до нашей эры привело к появлению самых первых яиц, сваренных вкрутую. С этого момента сваренные вкрутую яйца были основным продуктом питания во множестве культур и кухонь в разные эпохи, от Древнего Рима и Египта до средневековой Европы и итальянского Возрождения. Применений, как и сегодня, было множество.

9. До появления яиц, сваренных вкрутую, люди варили яйца в скорлупе по-другому. Яйца, запеченные в золе, имеют гораздо более древнюю историю, чем яйца, сваренные вкрутую, потому что все, что было нужно для их приготовления - это горячие угли костра.

10. Зеленый желток можно есть безопасно. Тот факт, что приготовить яйца вкрутую относительно легко, не означает, что они всегда получаются идеально, как задумано. Проблема в том, что яйцо очень легко переварить. Когда это происходит, обычно желтый или оранжевый желток стать зеленоватым оттенком. По данным Министерства сельского хозяйства США, это продукт химической реакции железа и серы, когда яйцо варится слишком долго. Хоть это и не совсем аппетитно, зато совершенно безопасно.

11. Цвет скорлупы не влияет на само яйцо. Исследования показали, что скорлупа разного цвета никак не влияет на питательные вещества желтка и белка. Таким образом, ученые развеяли миф о том, что коричневые яйца гораздо полезнее. Происхождение этого мифа, скорее всего, можно объяснить двумя факторами: коричневые яйца стоят дороже, чем белые, а здоровая пища, как правило, дороже, чем менее здоровая. На самом деле коричневые яйца дороже по относительно простой причине: породы, которые их несут, крупнее, поэтому им нужно больше корма, и поэтому их яйца стоят дороже.

Другие новости о яйцах

Всем известен факт, что куриные яйца полезны. В них много белка, витаминов групп А и В, Омега-3, фолиевой кислоты. Врачи говорят, что если человек ведет активный здоровый образ жизни, ежедневное употребление яиц не должно вызывать причин для беспокойства. Но то, сколько яиц конкретно вам можно есть в день, зависит от нескольких факторов, как состояние здоровья и уровень физической активности.

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